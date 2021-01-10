Sıradaki gelsin! İşte Beşiktaş - Hatayspor maçının muhtemel 11'leri

Üst üste 5 maçını kazanıp 2 haftadır liderlik koltuğuna oturan siyahbeyazlı takım, bugün de hem galibiyet serisini sürdürmek hem de koltuğu bırakmamak amacında.

VIDA VE WELİNTON SINIRDA



Bu arada Beşiktaş'ın Hatay sınavında en büyük iki silahı yine Larin ve Aboubakar olacak. Rize'ye 4 gol atarak sükse yapan Larin ile annesinin cenazesinden dönen Abou, Sergen Yalçın'ın en güvendiği isimlerin başında geliyor.