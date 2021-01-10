Haberler Beşiktaş Sıradaki gelsin! İşte Beşiktaş - Hatayspor maçının muhtemel 11'leri

Sıradaki gelsin! İşte - maçının muhtemel 11'leri

'de son 10 haftada yakaladığı çıkışla liderlik koltuğuna oturan ve iki haftadır rakiplerine geçilmeyen , koltuğu bırakmak istemiyor. Kartal'ın bu haftaki rakibi ise ... İşte bu zorlu maç öncesi yaşanan gelişmeler ve iki takımın muhtemel 11'leri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 00:21 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 06:50
Sıradaki gelsin! İşte Beşiktaş - Hatayspor maçının muhtemel 11'leri

Son haftalarda ligi kasıp kavuran , 18. haftasında bugün 'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem yönetecek.

Sıradaki gelsin! İşte Beşiktaş - Hatayspor maçının muhtemel 11'leri

Üst üste 5 maçını kazanıp 2 haftadır liderlik koltuğuna oturan siyahbeyazlı takım, bugün de hem galibiyet serisini sürdürmek hem de koltuğu bırakmamak amacında.

Sıradaki gelsin! İşte Beşiktaş - Hatayspor maçının muhtemel 11'leri

Tüm planlarını mutlak 3 puan üzerine yapan , Hatay'dan da kazasız ayrılıp gelecek hafta oynayacağı derbisine ekstra moralli gitmek istiyor. 3 isim ceza sınırında.

Sıradaki gelsin! İşte Beşiktaş - Hatayspor maçının muhtemel 11'leri

VIDA VE WELİNTON SINIRDA

Bu arada 'ın Hatay sınavında en büyük iki silahı yine ve Aboubakar olacak. Rize'ye 4 gol atarak sükse yapan Larin ile annesinin cenazesinden dönen Abou, 'ın en güvendiği isimlerin başında geliyor.

Sıradaki gelsin! İşte Beşiktaş - Hatayspor maçının muhtemel 11'leri

Öte yandan takımda sarı alarm çalıyor... Domagoj ve 'nın yanı sıra kart ceza sınırında bulunuyor.

Sıradaki gelsin! İşte Beşiktaş - Hatayspor maçının muhtemel 11'leri

Mensah'ın olmayacağı maçta ve Welinton karşılaşmasında da sarı kart görmeleri halinde sınavında cezalı olacaklar.

Sıradaki gelsin! İşte Beşiktaş - Hatayspor maçının muhtemel 11'leri

MUHTEMEL 11'LER

İki takımın karşılaşmaya şu 11'lerle çıkması bekleniyor;

Sıradaki gelsin! İşte Beşiktaş - Hatayspor maçının muhtemel 11'leri

Hatayspor: Akın, Mesut, Santos, , , Aabid, Boupendza, Akintola, Traore, Riberıo, Mirkan

Sıradaki gelsin! İşte Beşiktaş - Hatayspor maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş: Ersin, , Welinton, , , , Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, , Aboubakar

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