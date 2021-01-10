Sıradaki gelsin! İşte Beşiktaş - Hatayspor maçının muhtemel 11'leri

Son haftalarda ligi kasıp kavuran Beşiktaş, Süper Ligin 18. haftasında bugün Hatayspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Son haftalarda ligi kasıp kavuran Beşiktaş, Süper Ligin 18. haftasında bugün Hatayspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Üst üste 5 maçını kazanıp 2 haftadır liderlik koltuğuna oturan siyahbeyazlı takım, bugün de hem galibiyet serisini sürdürmek hem de koltuğu bırakmamak amacında.
Tüm planlarını mutlak 3 puan üzerine yapan Beşiktaş, Hatay'dan da kazasız ayrılıp gelecek hafta oynayacağı Galatasaray derbisine ekstra moralli gitmek istiyor. 3 isim ceza sınırında.
VIDA VE WELİNTON SINIRDA
Bu arada Beşiktaş'ın Hatay sınavında en büyük iki silahı yine Larin ve Aboubakar olacak. Rize'ye 4 gol atarak sükse yapan Larin ile annesinin cenazesinden dönen Abou, Sergen Yalçın'ın en güvendiği isimlerin başında geliyor.
Öte yandan takımda sarı alarm çalıyor... Domagoj Vida ve Welinton Souza'nın yanı sıra Bernard Mensah kart ceza sınırında bulunuyor.
Mensah'ın olmayacağı maçta Vida ve Welinton Hatayspor karşılaşmasında da sarı kart görmeleri halinde Galatasaray sınavında cezalı olacaklar.
MUHTEMEL 11'LER
İki takımın karşılaşmaya şu 11'lerle çıkması bekleniyor;
Hatayspor: Akın, Mesut, Santos, Sackey, Popov, Aabid, Boupendza, Akintola, Traore, Riberıo, Mirkan
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar