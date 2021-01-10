Haberler Beşiktaş Hatayspor Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın: 1 puana sevinmiyoruz üzülmüyoruz da

maçı sonrası : 1 puana sevinmiyoruz üzülmüyoruz da

'in 18. haftasında , ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. maçı öncesi puan kaybı yaşayan siyah-beyazlı takımda teknik direktör , müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Yalçın, "Ligin totalinde böyle maçlar olacaktır. 1 puana sevinmiyoruz, üzülmüyoruz da." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 21:35 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 21:41
Hatayspor Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın: 1 puana sevinmiyoruz üzülmüyoruz da

öncesi ile deplasmanda kozlarını paylaşan , zorlu virajdan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör , mücadeleyi değerlendirdi ve lig genelinde bu tür maçların olabileceğini söyledi.

1 puanın da önemli olabileceğini söyleyen Sergen Yalçın, "1 puan, 1 puandır. Kaybetmekten iyidir. Bu 1 puanı aradığınız zamanlar da olabilir. Dengeli bir oyun oldu, öne geçtik, yediğimiz goller bize yakışmadı, bizim savunma anlayışımızda böyle goller yemek yok. Rakibin oynamasına izin verdik, mental sıkıntılar yaşadık. Oyunun geneline baktığımızda basit top kayıpları fazlaydı. 3-4 günde bir maç oynuyoruz, kolay değil, onları da anlamak lazım. Bu tür maçlar oluyor. 1 puana sevinmiyoruz, üzülmüyoruz da. Ligin totalinde böyle maçlar olacak, normal." dedi.

Hatayspor'un güçlü olduğunu söyleyen Yalçın, "5 haftadır kazanıyoruz. Hatayspor'un kontraya çıkan iyi oyuncular var, güçlü bir ekip. Böyle maçlar kolay değil. Herkes bu maçlarda puan kaybedebiliyor. Belki bu 1 puan bizim işimize yarayacak sezon sonunda, böyle diyelim." diye konuştu.

'un derbide cezalı olması için konuşan genç hoca, "Oyuncumuz var, fark etmez. O bölgede çok oyuncumuz var, başkası oynar. Hafta sonu başka oyuncuyu kullanacağız, Welinton'u da kupa maçında kullanacağız." ifadelerini kullandı.

"TRANSFERDE NET HİÇBİR ŞEY YOK"
Transfer için görüşleri sorulan teknik adam, "Transferde net olan hiçbir şey yok, herhangi bir plan yapamıyoruz şu anda. Çok yabancı oyuncumuz var, şu anda bekliyoruz." mesajını verdi.

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