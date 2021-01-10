Hatayspor - Beşiktaş maçı öncesi Sergen Yalçın konuştu: Orta saha için bir karar verdik

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:



Öncelikle şunu söyleyeyim, Hatay deplasmanı zor bir deplasman. Atletik bir takım. Yeni çıkmalarına rağmen güçlü bir kadro kurmuşlar, tebrik ediyorum.



Mücadele etmek, temaslı ve agresif oynamak bizim için önemli. Tabii ki kazanmak istiyoruz.

Orta saha için bir karar verdik. Maç maç bazı bölgelerde değişiklik olabilir. Son düdük başlangıçtan çok daha önemli. Bireysel performanslara ve gidişata göre gereken hamleleri yapacağız.