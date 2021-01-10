Haberler Beşiktaş Hatayspor - Beşiktaş maçı öncesi Sergen Yalçın konuştu: Orta saha için bir karar verdik

- maçı öncesi konuştu: Orta saha için bir karar verdik

'in 18. haftasında , deplasmanda 'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi siyah beyazlıların teknik direktörü , açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Orta saha için bir karar verdik. Maç maç bazı bölgelerde değişiklik olabilir. Son düdük başlangıçtan çok daha önemli. Bireysel performanslara ve gidişata göre gereken hamleleri yapacağız." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 18:30 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 18:47
Hatayspor - Beşiktaş maçı öncesi Sergen Yalçın konuştu: Orta saha için bir karar verdik

'in 18. haftasında , deplasmanda 'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi siyah beyazlıların teknik direktörü , açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

Öncelikle şunu söyleyeyim, deplasmanı zor bir deplasman. Atletik bir takım. Yeni çıkmalarına rağmen güçlü bir kadro kurmuşlar, tebrik ediyorum.

Mücadele etmek, temaslı ve agresif oynamak bizim için önemli. Tabii ki kazanmak istiyoruz.

Orta saha için bir karar verdik. Maç maç bazı bölgelerde değişiklik olabilir. Son düdük başlangıçtan çok daha önemli. Bireysel performanslara ve gidişata göre gereken hamleleri yapacağız.

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