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Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı küme düştü

Misli.com Sultanlar Ligi 14. hafta erteleme maçında Sistem9 Yeşilyurt, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla ligde 23. mağlubiyetini alan Beşiktaş'ın normal sezonun bitimine 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 18:13
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı küme düştü

Misli.com Sultanlar Ligi 14'üncü hafta erteleme maçında Sistem9 Yeşilyurt, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla ligde 23'üncü mağlubiyetini alan Beşiktaş'ın normal sezonun bitimine 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 14. hafta erteleme maçında Sistem9 Yeşilyurt, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla ligde 23. mağlubiyetini yaşayan Beşiktaş'ın, normal sezonun bitimine 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşti. Sistem9 Yeşilyurt ise 11. galibiyetini aldı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: ,

Beşiktaş: , , , , , (, , )

Sistem9 Yeşilyurt: , , , Carutasu, Scuka, Cross (, Duru Aksu, Burcu Yönder, İrem Nilşat Kaya, Ece Hocaoğlu Şanlı)

Setler: 21-25, 13-25, 18-25

Süre: 26, 21, 25 (72 dakika)

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