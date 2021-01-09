Süper Lig ve yurt dışından Ajdin Hasic'e talipler var!

Süper Lig'de bu sezon teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı maçlarda başarılı sonuçlara imza atan Beşiktaş'ta, bazı futbolcuların yükselen form grafiği dikkat çekiyor.

Kartal'ın 19 yaşındaki genç yeteneği Ajdin Hasic de bu isimlerden biri. Genç oyuncu, son iki haftada attığı gollerle herkesin yüzünü güldürdü.

Performansını yükseltmesi teknik heyet ve yönetimi memnun ederken, kiralık gönderilmesi noktasında tereddütte kalınan Boşnak futbolcu için üst üste teklifler geliyor.

Sabah'ta yer alan habere göre Belçika ve Hollanda'dan üç kulübün Hasic'i kiralamak istediği, aynı zamanda başta Göztepe olmak üzere Süper Lig ekiplerinin de talip olduğu kaydedildi.

Yönetim ise tercih olarak oynama garantisiyle Avrupa'yı düşünüyor.