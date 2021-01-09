Haberler Beşiktaş Süper Lig ve yurt dışından Ajdin Hasic'e talipler var!

ve yurt dışından 'e talipler var!

Son dakika transfer haberleri... 'de bu sezon Beşiktaş formasıyla başarılı bir çıkışa imza atan genç futbolcu 'e hem yurt içinden hem de yurt dışından talipler çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 10:00
Süper Lig ve yurt dışından Ajdin Hasic'e talipler var!

'de bu sezon teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı maçlarda başarılı sonuçlara imza atan 'ta, bazı futbolcuların yükselen form grafiği dikkat çekiyor.

Süper Lig ve yurt dışından Ajdin Hasic'e talipler var!

Kartal'ın 19 yaşındaki genç yeteneği de bu isimlerden biri. Genç oyuncu, son iki haftada attığı gollerle herkesin yüzünü güldürdü.

Süper Lig ve yurt dışından Ajdin Hasic'e talipler var!

Performansını yükseltmesi teknik heyet ve yönetimi memnun ederken, kiralık gönderilmesi noktasında tereddütte kalınan Boşnak futbolcu için üst üste teklifler geliyor.

Süper Lig ve yurt dışından Ajdin Hasic'e talipler var!

Sabah'ta yer alan habere göre Belçika ve Hollanda'dan üç kulübün Hasic'i kiralamak istediği, aynı zamanda başta Göztepe olmak üzere ekiplerinin de talip olduğu kaydedildi.

Süper Lig ve yurt dışından Ajdin Hasic'e talipler var!

Yönetim ise tercih olarak oynama garantisiyle Avrupa'yı düşünüyor.

Süper Lig ve yurt dışından Ajdin Hasic'e talipler var!

Futbol kariyerine Dinamo Zagreb altyapısında başlayan Boşnak yıldız adayı, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Ümraniyespor'da kiralık geçirmişti.

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