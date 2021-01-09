Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın ve Mandzukic görüntülü konuştu! İşte flaş transferin detayları

ve Mandzukic görüntülü konuştu! İşte flaş transferin detayları

bir süredir transferi için yoğun mesai harcadığı 'te sona geldi. ’ın, “Mandzukic’le ilgileniyoruz, şartları uygun olursa alabiliriz” dediği 34 yaşındaki forvet, 6 aylığına 1 milyon euro’luk teklife olumlu bakıyor. Öte yandan ikilinin transferin detayları konusunda görüntülü görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 21:47 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Sergen Yalçın ve Mandzukic görüntülü konuştu! İşte flaş transferin detayları

aradığı forveti nihayet buldu, Mario Mandzukic. Teknik direktör 'ın, Rizespor maçı sonrasında yaptığı "Mandzukic ile ilgileniyoruz. Şartlar uygun olursa olabilir" açıklaması siyah- beyazlı taraftarları heyecanlandırmıştı.

Sergen Yalçın ve Mandzukic görüntülü konuştu! İşte flaş transferin detayları

Hırvat futbolcu ile siyah-beyazlılar arasında yapılan pazarlıklarda son aşamaya gelindiği ve imza için geri sayıma geçildiği öğrenildi.

Sergen Yalçın ve Mandzukic görüntülü konuştu! İşte flaş transferin detayları

yönetiminin Mandzukic'e 6 aylık bir teklif sunduğu ve bu periyot için kendisine 1 milyon euro garanti para önerdiği; Hırvat forvetin bu teklife olumlu baktığı ifade edildi.

Sergen Yalçın ve Mandzukic görüntülü konuştu! İşte flaş transferin detayları

YENİ SÖZLEŞME SEZON SONU
Taraftar arasında 6 aylık anlaşma sağlanırsa, sezon sonunda Mandzukic ile yeniden masaya oturulacak. 6 aylık periyotta yıldız oyuncunun göstereceği performans yeni sözleşme konusunda çok önemli.

Sergen Yalçın ve Mandzukic görüntülü konuştu! İşte flaş transferin detayları

Mandzukic'in kontratının uzatılıp uzatılmaması, oyuncunun çıktığı maç sayısı ve gösterdiği performansa göre şekillenecek. 34 yaşındaki isim 'ın bu önerisine sıcak bakıyor. Mandzukic, siyah-beyazlı ekibin teklifini kabul ederse önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek ve resmi imzayı atacak.

Sergen Yalçın ve Mandzukic görüntülü konuştu! İşte flaş transferin detayları

TEMMUZDAN BERİ BOŞTA
Tecrübeli oyuncu kariyeri boyunca B. Münih, Juventus, A. Madrid, Wolfsburg gibi kulüplerde forma giydi. Mandzukic son olarak Juventus'tan Katar'ın Al Duhail kulübüne bedelsiz transfer olmuştu.

Sergen Yalçın ve Mandzukic görüntülü konuştu! İşte flaş transferin detayları

5 Temmuz 2020 tarihinde Katar Lig'i takımlarından Al Duhail'den ayrılan Hırvat oyuncu şu an kulüpsüz. Bu arada Hırvat medyası, tecrübeli golcüye 2 Bundesliga ve 1 Serie A kulübünün ilgi gösterdiğini ancak 34 yaşındaki forvete yapılan en iyi teklifin 'ın olduğunu yazdı.

Sergen Yalçın ve Mandzukic görüntülü konuştu! İşte flaş transferin detayları

SERGEN YALÇIN'LA ZOOM'DAN GÖRÜŞTÜLER
Teknik Direktörü , takımın başına geçtiği günden bu yana ilk kez bir transfer için isim vererek konuştu.

Sergen Yalçın ve Mandzukic görüntülü konuştu! İşte flaş transferin detayları

Bu arada siyah-beyazlı yetkililerin, zoom üzerinden Mandzukic ile yaptıkları görüşmede takımın oyun planından bahsettikleri, aylardır evde oturmasının yeterli olduğunu ve artık sahalarda boy göstermesi gerektiğini belirterek Hırvat forvete bir anlamda "Burada yerin hazır" mesajını verdikleri öğrenildi.

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