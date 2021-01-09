Sergen Yalçın ve Mandzukic görüntülü konuştu! İşte flaş transferin detayları

Beşiktaş aradığı forveti nihayet buldu, Mario Mandzukic. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Rizespor maçı sonrasında yaptığı "Mandzukic ile ilgileniyoruz. Şartlar uygun olursa olabilir" açıklaması siyah- beyazlı taraftarları heyecanlandırmıştı.





Hırvat futbolcu ile siyah-beyazlılar arasında yapılan pazarlıklarda son aşamaya gelindiği ve imza için geri sayıma geçildiği öğrenildi.



Beşiktaş yönetiminin Mandzukic'e 6 aylık bir teklif sunduğu ve bu periyot için kendisine 1 milyon euro garanti para önerdiği; Hırvat forvetin bu teklife olumlu baktığı ifade edildi.



YENİ SÖZLEŞME SEZON SONU

Taraftar arasında 6 aylık anlaşma sağlanırsa, sezon sonunda Mandzukic ile yeniden masaya oturulacak. 6 aylık periyotta yıldız oyuncunun göstereceği performans yeni sözleşme konusunda çok önemli.





Mandzukic'in kontratının uzatılıp uzatılmaması, oyuncunun çıktığı maç sayısı ve gösterdiği performansa göre şekillenecek. 34 yaşındaki isim Beşiktaş'ın bu önerisine sıcak bakıyor. Mandzukic, siyah-beyazlı ekibin teklifini kabul ederse önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek ve resmi imzayı atacak.





TEMMUZDAN BERİ BOŞTA

Tecrübeli oyuncu kariyeri boyunca B. Münih, Juventus, A. Madrid, Wolfsburg gibi kulüplerde forma giydi. Mandzukic son olarak Juventus'tan Katar'ın Al Duhail kulübüne bedelsiz transfer olmuştu.





5 Temmuz 2020 tarihinde Katar Lig'i takımlarından Al Duhail'den ayrılan Hırvat oyuncu şu an kulüpsüz. Bu arada Hırvat medyası, tecrübeli golcüye 2 Bundesliga ve 1 Serie A kulübünün ilgi gösterdiğini ancak 34 yaşındaki forvete yapılan en iyi teklifin Beşiktaş'ın olduğunu yazdı.





SERGEN YALÇIN'LA ZOOM'DAN GÖRÜŞTÜLER

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımın başına geçtiği günden bu yana ilk kez bir transfer için isim vererek konuştu.

