Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Bedava dünya yıldızı

Sezonun ikinci yarısına hızlı bir giriş yapmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Takıma yapılacak nokta transferlerle sezon sonunda mutlu sona ulaşmak isteyen siyah-beyazlılar transfer için yoğun mesai harcıyor.

Beşiktaş'ta gündem ise forvet transferi... Mandzukic ile alacağı ücret konusunda pazarlıklara devam eden siyah-beyazlılar sürpriz isimler için de girişimlerini sıklaştırdı.

Kara Kartal, Premier Lig ekibi Tottenham'dan ayrılmaya sıcak bakan Danny Rose için devreye girdi.

MILAN OLMADI ROTA İSTANBUL İtalyan basınında yer alan haberde İngiliz futbolcu Danny Rose'un yeni adresinin İstanbul olacağı yazıldı.

Milan'ın da transfer listesinde olan yıldız futbolcunun İtalyan ekibi ile anlaşamadığı bu nedenle Beşiktaş'a gideceği yazıldı.