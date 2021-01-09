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transferde bombayı patlatıyor! Bedava dünya yıldızı

'de son olarak 'u 6-0'lık skorla deviren bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi. Takıma forvet kazandırmak için yoğun mesai harcayan siyah-beyazlılar Mandzukic ile pazarlıklara devam ediyor. Kara Kartal diğer mevkiler için de arayışlarını sürdürüyor. Beşiktaş'a büyük müjde ise İngiliz yıldızdan geldi. ile anlaşma sağlayamayan İngiliz yıldızın yeni durağının İstanbul olacağı iddia edildi. İşte son gelişmeler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 09:27 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 09:38
Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Bedava dünya yıldızı

Sezonun ikinci yarısına hızlı bir giriş yapmak isteyen 'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Bedava dünya yıldızı

Takıma yapılacak nokta transferlerle sezon sonunda mutlu sona ulaşmak isteyen siyah-beyazlılar transfer için yoğun mesai harcıyor.

Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Bedava dünya yıldızı

'ta gündem ise forvet transferi... Mandzukic ile alacağı ücret konusunda pazarlıklara devam eden siyah-beyazlılar sürpriz isimler için de girişimlerini sıklaştırdı.

Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Bedava dünya yıldızı

Kara Kartal, Premier Lig ekibi Tottenham'dan ayrılmaya sıcak bakan Danny Rose için devreye girdi.

Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Bedava dünya yıldızı

MILAN OLMADI ROTA İSTANBUL

İtalyan basınında yer alan haberde İngiliz futbolcu Danny Rose'un yeni adresinin İstanbul olacağı yazıldı.

Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Bedava dünya yıldızı

'ın da transfer listesinde olan yıldız futbolcunun İtalyan ekibi ile anlaşamadığı bu nedenle 'a gideceği yazıldı.

Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Bedava dünya yıldızı

SÖZLEŞMESİNİ FESHEDECEK

Sezon başında Tottenham'ın Premier Lig kadrosuna alınmayan yıldız futbolcunun sözleşmesini feshederek takımdan ayrılacağı iddia edildi.

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