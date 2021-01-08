Yeni trend Cyle Larin! Sergen Yalçın'la patlama yaptı

Süper Lig'de lider durumda bulunan Beşiktaş'ta Kanadalı futbolcu Cyle Larin, bu sezonki performansıyla takımının en etkili isimlerinden biri oldu. Müthiş bir patlama yaparak teknik direktör Sergen Yalçın'ın vazgeçemediği oyunculardan biri olan Larin, 15 lig, bir Ziraat Türkiye Kupası ve 2 Avrupa kupası maçında görev alıp toplam 18 karşılaşmada 12 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Ligde 10 golü bulunan Larin, Avrupa ve kupa mücadelesinde ise fileleri birer kez sarstı. Beşiktaş'a 2017-18 sezonunun devre arasında transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, şimdiden önceki sezonları da geçmeyi başardı.

KANATTA DAHA ETKİLİ OLDU

Larin, geride kalan 2 sezonda çıktığı 26 maçta 8 kez gol sevinci yaşayabilmişti. Beşiktaş'la 2017-2018 sezonunda sadece 4 lig maçında şans bulabilen Kanadalı oyuncu, 4 kez fileleri havalandırdı. Larin, 2018-2019'da ise 12 lig maçında bir ve 10 Avrupa kupası mücadelesinde 3 gol atabilmişti. Öte yandan Larin, Sergen Yalçın'ın sahadaki görev yerini değiştirmesiyle daha etkili performans sergilemeyi başardı. Bu sezon 7 maçta forvette görev alan Larin, söz konusu maçlarda 3 gol atabildi. Larin, sol kanatta oynadığı 9 maçta ise fileleri 5 kez havalandırdı. Rizespor sınavında da sağ kanatta görev yapan Larin, 4 kez gol sevinci yaşadı.

YALÇIN'LA PATLAMA YAPTI

Beşiktaş'ta iki sezonda ortaya koyduğu performanstan dolayı eleştirilen Larin, geçen sezon ise Belçika'nın Z. Waregem ekibine kiralandı. Zaman zaman gönderilecekler listesinde adı geçen Larin, teknik direktör Yalçın yönetiminde bambaşka bir görüntü sergiledi. Larin, Zulte'de 33 maçta 10 gol atmıştı.