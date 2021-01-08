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Yeni trend Cyle ! 'la patlama yaptı

Ligde ‘gol krallığına’ yükselen Cyle , attığı 12 golle şimdiden önceki sezonları geride bıraktı. Teknik Direktörü ’ın jokerleri arasında yerini aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 23:23 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 06:50
Yeni trend Cyle Larin! Sergen Yalçın'la patlama yaptı

Süper Lig'de lider durumda bulunan 'ta Kanadalı futbolcu Cyle , bu sezonki performansıyla takımının en etkili isimlerinden biri oldu. Müthiş bir patlama yaparak teknik direktör 'ın vazgeçemediği oyunculardan biri olan Larin, 15 lig, bir ve 2 kupası maçında görev alıp toplam 18 karşılaşmada 12 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Ligde 10 golü bulunan Larin, Avrupa ve kupa mücadelesinde ise fileleri birer kez sarstı. Beşiktaş'a 2017-18 sezonunun devre arasında transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, şimdiden önceki sezonları da geçmeyi başardı.

KANATTA DAHA ETKİLİ OLDU
Larin, geride kalan 2 sezonda çıktığı 26 maçta 8 kez gol sevinci yaşayabilmişti. Beşiktaş'la 2017-2018 sezonunda sadece 4 lig maçında şans bulabilen Kanadalı oyuncu, 4 kez fileleri havalandırdı. Larin, 2018-2019'da ise 12 lig maçında bir ve 10 Avrupa kupası mücadelesinde 3 gol atabilmişti. Öte yandan Larin, Sergen Yalçın'ın sahadaki görev yerini değiştirmesiyle daha etkili performans sergilemeyi başardı. Bu sezon 7 maçta forvette görev alan Larin, söz konusu maçlarda 3 gol atabildi. Larin, sol kanatta oynadığı 9 maçta ise fileleri 5 kez havalandırdı. sınavında da sağ kanatta görev yapan Larin, 4 kez gol sevinci yaşadı.

YALÇIN'LA PATLAMA YAPTI
Beşiktaş'ta iki sezonda ortaya koyduğu performanstan dolayı eleştirilen Larin, geçen sezon ise 'nın . Waregem ekibine kiralandı. Zaman zaman gönderilecekler listesinde adı geçen Larin, teknik direktör Yalçın yönetiminde bambaşka bir görüntü sergiledi. Larin, 'de 33 maçta 10 gol atmıştı.

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