Oğuzhan Özyakup kendini buldu

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın performansını artırmaya başladığı bir diğer futbolcu ise Oğuzhan Özyakup oldu. Siyah-beyazlı takımın şampiyonluğa ulaştığı 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında takımın en önemli futbolcularından biri olan ve adı Avrupa'nın önemli kulüpleriyle anılan Oğuzhan, sonrasında büyük bir çöküşün içine girmiş ve 3 sezon adeta ortalıkta görünmemişti. Sergen Yalçın'ın sürekli ilgi ve desteğiyle kendine gelmeye başlayan Ozi, son 3 maçta 2 gol ve 2 asistlik skor katkısı yapıp gelecek için tekrar umut verdi.