Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Jeremain Lens...

'ta flaş ayrılık! ...

Son dakika transfer haberi... Aldığı başarılı sonuçlarla ligin tepesine yerleşen Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. transferi ile taraftarlarını heyecanlandıran siyah-beyazlılar da kadro dışı bırakılan ile yollar ayrılmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 16:55 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 16:56
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Jeremain Lens...

Süper Lig'de son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla ligin zirvesine yerleşen 'ta keyifler yerinde.

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Jeremain Lens...

Ara transferde yapacağı takviyelerle kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, girişimlerini sürdürürken bir çok isimle temas halinde.

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Jeremain Lens...

Kadroya yapılacak takviyelerin yanında, beklenen verimin alınamadığı oyuncularla da vedalaşmaya hazırlanırken yıldız isim ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Jeremain Lens...

NTV Spor'un haberine göre; 'ta sezon başı kadro dışı bırakılan , kariyerine Arap Yarımadası'nda devam etmeye hazırlanıyor.

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Jeremain Lens...

Siyah beyazlı yönetimin takım bulmasını istediği 33 yaşındaki oyuncu, kendisine gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Jeremain Lens...

Sezon başında Lens'i isteyen Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ain'in, Hollandalı oyuncuya ilgisi sürüyor.

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Jeremain Lens...

Al Ain dışında Katar Ligi'nden de teklif alan Lens, kararını kısa süre içinde vererek tercihini yapacak.

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Jeremain Lens...

, yıllık ücret yükünden kurtulmak için bonservis talebinde bulunmayacak.

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Jeremain Lens...

'ın 5 milyon 589 bin Euro maliyet ile kadrosuna kattığı Lens, bu sezon 1 milyon 950 bin Euro yıllık ücret alıyor.

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Jeremain Lens...

Sözleşmesi 2022 Haziran'da bitecek 33 yaşındaki oyuncu, siyah beyazlı takımda forma giydiği 4 sezonda çıktığı 102 maçta 12 gol attı, 20 asist yaptı.

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