Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Mandzukic müjdesi! Şartları kabul etti

Kadrosuna golcü takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor. Beşiktaş'ın, Hırvat golcü Mario Mandzukic ile resmi temaslara başladığı bildirildi. Beşiktaş'ın, Hırvat yıldıza 6 aylık bir kontrat sunduğu ifade ediliyor.

Siyah-beyazlıların Hırvat oyuncuya sunduğu teklifte, bu sezon göstereceği performansa ve oynayacağı maç sayısına göre sözleşmesinin uzatılması maddesi de yer alıyor.

ŞARTLARI KABUL ETTİ Takvim'de yer alan habere göre; Hırvat futbolcu, Beşiktaş yönetiminin sunduğu şartları kabul etti.

BU SEZON HİÇ FORMA GİYMEDİ Geçtiğimiz sezon Al-Duhail takımında oynayan Hırvat futbolcu, bu sezon bir kulüple anlaşmamıştı.