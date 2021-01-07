Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Mandzukic müjdesi! Şartları kabul etti

Son dakika transfer haberi: 'a Mandzukic müjdesi! Şartları kabul etti

Son dakika transfer haberi: , için 6 aylık resmi teklif yaptı. Hırvat fubtolcunun şartları kabul ettiği bildirildi. Performansa göre sözleşme uzayabilecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 00:19 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 00:32
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Mandzukic müjdesi! Şartları kabul etti

Kadrosuna golcü takviyesi yapmak isteyen 'ta hareketli günler yaşanıyor. Beşiktaş'ın, Hırvat golcü ile resmi temaslara başladığı bildirildi. Beşiktaş'ın, Hırvat yıldıza 6 aylık bir kontrat sunduğu ifade ediliyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Mandzukic müjdesi! Şartları kabul etti

Siyah-beyazlıların Hırvat oyuncuya sunduğu teklifte, bu sezon göstereceği performansa ve oynayacağı maç sayısına göre sözleşmesinin uzatılması maddesi de yer alıyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Mandzukic müjdesi! Şartları kabul etti

ŞARTLARI KABUL ETTİ

'de yer alan habere göre; Hırvat futbolcu, yönetiminin sunduğu şartları kabul etti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Mandzukic müjdesi! Şartları kabul etti

BU SEZON HİÇ FORMA GİYMEDİ

Geçtiğimiz sezon Al-Duhail takımında oynayan Hırvat futbolcu, bu sezon bir kulüple anlaşmamıştı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Mandzukic müjdesi! Şartları kabul etti

Mandzukic'in menajeri ile gerçekleştirilen ilk görüşmede Hırvat golcü için 3,5 yıllık sözleşme talep edilmiş ancak yönetimi 34 yaşında olan oyuncu için bu öneriye sıcak bakmamıştı. Daha sonra da Mandzukic Beşiktaş'in teklifini kabul etti.

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