Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Mandzukic müjdesi! Şartları kabul etti

Kadrosuna golcü takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor. Beşiktaş'ın, Hırvat golcü Mario Mandzukic ile resmi temaslara başladığı bildirildi. Beşiktaş'ın, Hırvat yıldıza 6 aylık bir kontrat sunduğu ifade ediliyor.
Siyah-beyazlıların Hırvat oyuncuya sunduğu teklifte, bu sezon göstereceği performansa ve oynayacağı maç sayısına göre sözleşmesinin uzatılması maddesi de yer alıyor.
ŞARTLARI KABUL ETTİ
Takvim'de yer alan habere göre; Hırvat futbolcu, Beşiktaş yönetiminin sunduğu şartları kabul etti.
BU SEZON HİÇ FORMA GİYMEDİ
Geçtiğimiz sezon Al-Duhail takımında oynayan Hırvat futbolcu, bu sezon bir kulüple anlaşmamıştı.
Mandzukic'in menajeri ile gerçekleştirilen ilk görüşmede Hırvat golcü için 3,5 yıllık sözleşme talep edilmiş ancak Beşiktaş yönetimi 34 yaşında olan oyuncu için bu öneriye sıcak bakmamıştı. Daha sonra da Mandzukic Beşiktaş'in teklifini kabul etti.