Muhteşem Kartal

Kara Kartal durdurulamıyor... Sırasıyla Erzurum, A.Gücü, Sivas ve Kayseri'yi mağlup ederek 4 maçlık bir seri yakalayan siyah-beyazlılar, dün akşam da Çaykur Rizespor engelini 6-0 gibi net bir skorla aşarak galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Kayseri galibiyetinin ardından 81 hafta sonra liderliğe yükselen Beşiktaş, önceki gün G.Antep'e kaptırdığı liderlik koltuğunu geri aldı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Kara Kartal, Larin'in 19 ve 31'inci dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Devre arasına iki farklı önde giren siyah-beyazlılar, bu periyotta birçok net fırsatı da değerlendiremedi.



FIRTINA GİBİ ESTİ

Beşiktaş, ikinci yarıda da sahada adeta fırtına gibi esmeye devam etti. Süper Lig'de 8 maç aradan sonra ilk 11'de sahaya çıkan Oğuzhan, 56'da Aboubakar'ın pasında topu filelere göndererek siyah-beyazlıları üç farklı öne geçirdi. Larin 79'da üçüncü, 83'te kendisinin dördüncü takımının beşinci golünü atarak gecenin parlayan yıldızı oldu ve perdeyi kapattı. Bu sezonun en farklı galibiyetini alan Beşiktaş puanını 34'e yükseltti ve en yakın takipçisi ile arasındaki puan farkını üçe çıkardı. Kara Kartal, bu hafta pazar günü Hatayspor'a konuk olacak.



Beşiktaş, bu sezon evinde oynadığı son 6 maçı da kazanarak 18 puan toplamayı başardı. Siyah-beyazlılar bu periyotta 20 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü.