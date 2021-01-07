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Muhteşem Kartal

’ta futbol ve gol resitali sunan siyah-beyazlılar; (4), ve ’in golleriyle tarihi bir fark elde ederken, liderlik koltuğunu da geri aldı!

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 23:30 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Muhteşem Kartal

Kara Kartal durdurulamıyor... Sırasıyla , A.Gücü, ve 'yi mağlup ederek 4 maçlık bir seri yakalayan siyah-beyazlılar, dün akşam da engelini 6-0 gibi net bir skorla aşarak galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Kayseri galibiyetinin ardından 81 hafta sonra liderliğe yükselen , önceki gün G.Antep'e kaptırdığı liderlik koltuğunu geri aldı. Karşılaşmaya hızlı başlayan , 'in 19 ve 31'inci dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Devre arasına iki farklı önde giren siyah-beyazlılar, bu periyotta birçok net fırsatı da değerlendiremedi.

FIRTINA GİBİ ESTİ
Beşiktaş, ikinci yarıda da sahada adeta fırtına gibi esmeye devam etti. 'de 8 maç aradan sonra ilk 11'de sahaya çıkan , 56'da 'ın pasında topu filelere göndererek siyah-beyazlıları üç farklı öne geçirdi. Larin 79'da üçüncü, 83'te kendisinin dördüncü takımının beşinci golünü atarak gecenin parlayan yıldızı oldu ve perdeyi kapattı. Bu sezonun en farklı galibiyetini alan Beşiktaş puanını 34'e yükseltti ve en yakın takipçisi ile arasındaki puan farkını üçe çıkardı. Kara Kartal, bu hafta pazar günü 'a konuk olacak.

Beşiktaş, bu sezon evinde oynadığı son 6 maçı da kazanarak 18 puan toplamayı başardı. Siyah-beyazlılar bu periyotta 20 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü.

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