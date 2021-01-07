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Larin resitali!

’ın ’yi farklı geçtiği geceye 25 yaşındaki yıldız damga vurdu. ’den sonra bir maçta 4 gol atan ilk Beşiktaşlı oldu

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 23:53 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Larin resitali!
'ta tarihi gece... 'ın 'u 6-0 yendiği mücadelede tam anlamıyla şov vardı. Kanadalı yıldız 'kariyer maçını' oynarken rakip ağlara 1 değil, 2 değil, 3 değil tam 4 gol birden gönderdi. İlkinde arka direğe mükemmel bir koşu attı. Kayarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı. İkinci golde de fırsatçılığını konuşturdu. Meriah'ın hatalı pasında güçlü bir depar attı. Kalesini terk eden 'ın üzerinden ölçülü bir aşırtmayla ikinci golünü attı.
GOLLERE DEVAM
GECENİN adamı Cyle Larin'in durmaya niyeti yoktu. Rakip savunmanın hatasında fırsatçılığını konuşturdu. 2 defa daha ağları sarsarak bu sezon 'de 10. golünü kaydederek ile birlikte zirveye oturdu. 25 yaşındaki yıldız böylece 1989-90 sezonunda 'den sonra Beşiktaş formasıyla bir maçta 4 gol atan ilk oyuncu oldu. Larin ayrıca kariyerinde de ilk kez bir maçta 4 defa ağları sarstı. Günün kahramanı 90 dakikanın sonunda 4 gol attığı maç topunu aldı ve hatıra olarak evine götürdü.

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