Larin resitali!

GOLLERE DEVAM
GECENİN adamı Cyle Larin'in durmaya niyeti yoktu. Rakip savunmanın hatasında fırsatçılığını konuşturdu. 2 defa daha ağları sarsarak bu sezon Süper Lig'de 10. golünü kaydederek Aaron Boupendza ile birlikte zirveye oturdu. 25 yaşındaki yıldız böylece 1989-90 sezonunda Ali Gültiken'den sonra Beşiktaş formasıyla bir maçta 4 gol atan ilk oyuncu oldu. Larin ayrıca kariyerinde de ilk kez bir maçta 4 defa ağları sarstı. Günün kahramanı 90 dakikanın sonunda 4 gol attığı maç topunu aldı ve hatıra olarak evine götürdü.