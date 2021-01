Beşiktaş'a arkadaşlıkla gelen liderlik! Sergen Yalçın...

Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u sahasında Larin (4), Oğuzhan ve Hasic'in golleriyle 6-0 mağlup eden Beşiktaş zirvedeki yerini korudu ve puanını 34'e çıkardı. Oynadığı etkili futbolla dikkat çeken siyah-beyazlılarda takımdaki arkadaşlık ve Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın forma adaleti başarıyı getiren en önemli faktörler. Özellikle Aboubakar'ın annesinin vefatı sonrasında bütün futbolcular Kamerunlu oyuncunun yanında olurken, yıldız golcünün İstanbul'a ayak basar basmaz tesislere gitmesi takımdaki arkadaşlığı gösteriyor. Çaykur Rizespor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında bu konuya değinen Sergen Yalçın, "Sezon başından bu yana antrenmanlarımızda 1 kez bile tartışma çıkmadı. Futbolcular birbirlerine çok değer veriyor ve birbirleri için oynuyor" diyerek durumu özetledi.



SERGEN YALÇIN'IN FORMA ADALETİ

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, kadrodaki bütün oyunculara her an hazır olması talimatını verirken, siyah-beyazlı ekipte şu ana kadar şans bulamayan tek isim 16 yaşındaki 3. kaleci Emre Bilgin oldu. Bütün futbolcularını sahaya sürerek kadrodan en yüksek verimi almaya çalışan 48 yaşındaki teknik adamın forma adaleti de oyunculara yansımış durumda. Kayserispor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan N'Sakala, Atiba, Mensah ve Güven Yalçın, Rizespor karşısında dinlendirilirken, bu isimlerin yerine Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan, Necip ve Aboubakar ilk 11'de görev aldı. Yalçın, transfer döneminde de istediği isimlerin, kadro genişliği açısından önemine vurgu yaptı.