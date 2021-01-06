Son dakika: Beşiktaş - Çaykur Rizespor | İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesin iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Necip, Josef, Oğuzhan, N'Koudou, Larin, Aboubakar.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Talbi, Meriah, Donsah, Fabricio, Samudio, Tunay, Skoda

BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı ekibin başına geçtikten sonra ilk maçında Rizespor deplasmanında boy göstermişti. Beşiktaş o maçta 1-0 geriye düşmesine karşın 2-1 kazanmıştı. Sergen Yalçın bu kez Rizespor karşısına lider takımın hocası olarak çıkacak. Beşiktaş'ın son yıllarda Rizespor'a karşı büyük bir üstünlüğü bulunuyor. Son 10 resmi maçta rakibine yenilmeyen siyah-beyazlılar, 8 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Beşiktaş'ın sahasına oynanan 24 karşılaşmada siyah-beyazlılar 15 kez kazanırken, 5 maç da beraberlikle sonuçlandı. Rizespor 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı 6 Ocak Çarşamba günü saat 19:00'da Vodafone Park'ta oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilir, fotomac.com.tr üzerinden canlı takip edebilirsiniz.