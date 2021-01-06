Kartal zirve aşkına! İşte muhtemel 11

Bu akşam Vodafone Park'ta Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta hedef üç puan. Kayserispor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek, G.Saray'ın puan kaybettiği haftada kayıp yaşamayan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, 81 hafta sonra liderlik koltuğuna oturmayı başarmıştı.

Çaykur Rizespor'u ağırlayacak olan siyah-beyazlılar, bu maçı da kazanarak yükselişini sürdürmek istiyor. Ligdeki son 4 maçında 4 galibiyet alan siyah-beyazlılar 5'te 5 yaparak hem seriyi sürdürmek, hem de puan farkını korumanın peşinde.

EVİNDE KAYBETMİYOR



Beşiktaş, son 4 lig maçını kazanarak adım adım üst sıralara yükselmeyi başardı. Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, bu yenilginin ardından BB Erzurumspor'u 4-0, A.Gücü'nü 1-0, Sivasspor'u 3-0 ve Kayserispor'u 2-0 yendi.

Siyah-beyazlı ekip, evindeki son 5 karşılaşmada da rakiplerine üstünlük kurmayı başardı. Kara Kartal, sırasıyla Malatya, Başakşehir, Kasımpaşa, Erzurum ve Sivasspor'u devirdi.

Bu arada Beşiktaş, Rizespor ile oynadığı son 10 maçta 8 galibiyet 2 beraberlik elde etti.





MUHTEMEL 11!



Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor;