Haberler Beşiktaş Kartal zirve aşkına! İşte muhtemel 11

zirve aşkına! İşte muhtemel 11

Son dakika haberi | 'in 17. haftasına lider giren , 'nın 'nü mağlup etmesinin ardından averajla ikinci sıraya geriledi. , 'ın da kaybettiği haftada kazanarak hem yeniden lider olmak hem de arayı açmak istiyor. İşte karşısına mutlak üç puan için çıkacak olan Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 23:58 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Kartal zirve aşkına! İşte muhtemel 11

Bu akşam Vodafone Park'ta 'u konuk edecek olan 'ta hedef üç puan. 'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek, G.Saray'ın puan kaybettiği haftada kayıp yaşamayan 'ın öğrencileri, 81 hafta sonra liderlik koltuğuna oturmayı başarmıştı.

Kartal zirve aşkına! İşte muhtemel 11

'u ağırlayacak olan siyah-beyazlılar, bu maçı da kazanarak yükselişini sürdürmek istiyor. Ligdeki son 4 maçında 4 galibiyet alan siyah-beyazlılar 5'te 5 yaparak hem seriyi sürdürmek, hem de puan farkını korumanın peşinde.

Kartal zirve aşkına! İşte muhtemel 11

EVİNDE KAYBETMİYOR

, son 4 lig maçını kazanarak adım adım üst sıralara yükselmeyi başardı. 'a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, bu yenilginin ardından 'u 4-0, A.Gücü'nü 1-0, 'u 3-0 ve 'u 2-0 yendi.

Kartal zirve aşkına! İşte muhtemel 11

Siyah-beyazlı ekip, evindeki son 5 karşılaşmada da rakiplerine üstünlük kurmayı başardı. Kara , sırasıyla , , , ve 'u devirdi.

Kartal zirve aşkına! İşte muhtemel 11

Bu arada , ile oynadığı son 10 maçta 8 galibiyet 2 beraberlik elde etti.

Kartal zirve aşkına! İşte muhtemel 11

MUHTEMEL 11!

'ın karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor;

Kartal zirve aşkına! İşte muhtemel 11

Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Dorukhan, Mensah, N'koudou, Larin

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