Beşiktaş'tan Mandzukic'e tek şart!

Ar transfer dönemi çalışmalarına devam eden siyah beyazlılardan flaş bir hamle geldi. Aboubakar'ın yanına santrfor almayı planlayan Beşiktaş, sezon başında çok istediği Mandzukic ile bir kez daha temasa geçecek.
Ar transfer dönemi çalışmalarına devam eden siyah beyazlılardan flaş bir hamle geldi. Aboubakar'ın yanına santrfor almayı planlayan Beşiktaş, sezon başında çok istediği Mandzukic ile bir kez daha temasa geçecek.
34 yaşındaki Hırvat futbolcunun istediği 3 milyon euro net ücret ve imza parası yaz döneminde transfere engel olmuştu.
Şu anda boşta olan ve ilk yarıyı kulüpsüz kapatan oyuncuya, Aboubakar'ın aldığı rakam olan 1.5 milyon euro seviyesinde teklif götürüleceği belirtildi.
Tecrübeli forvete performansa dayalı sözleşme şartı getiren siyah-beyazlıların, takım içi dengeleri bozmamaya gayret ettiği ifade edildi.