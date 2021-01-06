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'tan Mandzukic'e tek şart!

Son dakika transfer haberleri | 'in en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan 'ta, kadroya golcü takviyesi yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Siyah-beyazlılarda listenin tepesinde ise bir dünya yıldızı var. ... Beşiktaş yönetimi, Hırvat yıldızla sözleşme imzalamak için tek bir şart sundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 00:23 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Beşiktaş'tan Mandzukic'e tek şart!

Ar transfer dönemi çalışmalarına devam eden siyah beyazlılardan flaş bir hamle geldi. Aboubakar'ın yanına santrfor almayı planlayan , sezon başında çok istediği Mandzukic ile bir kez daha temasa geçecek.

Beşiktaş'tan Mandzukic'e tek şart!

34 yaşındaki Hırvat futbolcunun istediği 3 milyon euro net ücret ve imza parası yaz döneminde transfere engel olmuştu.

Beşiktaş'tan Mandzukic'e tek şart!

Şu anda boşta olan ve ilk yarıyı kulüpsüz kapatan oyuncuya, Aboubakar'ın aldığı rakam olan 1.5 milyon euro seviyesinde teklif götürüleceği belirtildi.

Beşiktaş'tan Mandzukic'e tek şart!

Tecrübeli forvete performansa dayalı sözleşme şartı getiren siyah-beyazlıların, takım içi dengeleri bozmamaya gayret ettiği ifade edildi.

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