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'tan 'ye stoper çalımı! Gelmeyi çok istiyor

Yönetimle görüşme yapan Teknik Direktörü stoper isteğini yineledi. 48 yaşındaki çalıştırıcı, 'nin de transfer listesinde olan yıldız stoperin kadroya katılmasını istiyor. Siyah-beyazlı kurmayların bu transfer için düğmeye bastığı ve yakın zamanda görüşmelere başlayacağı kaydedildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 00:47 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 01:27
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye stoper çalımı! Gelmeyi çok istiyor

Gözünü ara transfere çeviren 'ta görüşmeler başlıyor. Yönetimle bir araya gelen teknik direktör 'ın öncelikle stoper takviyesi talep ettiği belirlendi. Başarılı hocanın bu bölgede görmek istediği isim belli oldu.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye stoper çalımı! Gelmeyi çok istiyor

Takvim'in haberine göre, sezon başında Welinton, N'Sakala ve Gökhan Töre gibi eski öğrencilerini transfer eden 'ın son hedefinin Steven Caulker olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye stoper çalımı! Gelmeyi çok istiyor

FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNDE!
'nin de transfer listesinde olan Steven Caulker'in transferini gerçekleşmek isteyen siyah-beyazlılar, ezeli rakibine çalım atmayı planlıyor.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye stoper çalımı! Gelmeyi çok istiyor

"BİZE ÇOK FAYDALI OLUR"
Yalçın 2019 yılında Alanyaspor'a getirdiği İngiliz stoperin alınması durumunda çok faydalı olacağını bildirdi. Yönetim kısa süre içinde Akdeniz kulübüyle görüşmelere start verecek. 'a gelmek istiyor

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye stoper çalımı! Gelmeyi çok istiyor

Sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek olan Steven Caulker'ın da 'a gelmeyi çok istediği öğrenildi. Yönetimin para ve futbolcu teklifinde bulunacağı gelen bilgiler arasında.

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