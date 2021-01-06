Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye stoper çalımı! Gelmeyi çok istiyor

Gözünü ara transfere çeviren Beşiktaş'ta görüşmeler başlıyor. Yönetimle bir araya gelen teknik direktör Sergen Yalçın'ın öncelikle stoper takviyesi talep ettiği belirlendi. Başarılı hocanın bu bölgede görmek istediği isim belli oldu.

Takvim'in haberine göre, sezon başında Welinton, N'Sakala ve Gökhan Töre gibi eski öğrencilerini transfer eden Sergen Yalçın'ın son hedefinin Steven Caulker olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNDE!

Fenerbahçe'nin de transfer listesinde olan Steven Caulker'in transferini gerçekleşmek isteyen siyah-beyazlılar, ezeli rakibine çalım atmayı planlıyor.

"BİZE ÇOK FAYDALI OLUR"

Yalçın 2019 yılında Alanyaspor'a getirdiği İngiliz stoperin alınması durumunda çok faydalı olacağını bildirdi. Yönetim kısa süre içinde Akdeniz kulübüyle görüşmelere start verecek. Beşiktaş'a gelmek istiyor