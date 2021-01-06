Beşiktaş - Rizespor maçının ardından Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması: Mandzukic'le ilgileniyoruz

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası siyah beyazlıların teknik direktör Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu.



İŞTE YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI:



Bugünkü oyundan fazlasıyla memnunuz. Önümüzde çok zorlu maçlar var. İyi oynayarak kazanmak bizi daha fazla mutlu ediyor. Fantastik bir skordu. Beklemiyorduk.



Zorlu bir fikstür bizi bekliyor. İyi oynayarak kazanmak bizi daha fazla mutlu ediyor. Her zaman iyi oyun ortaya çıkmaz. Biz istiyoruz ki 90 dakika takım iyi oynasın. Öyle bir futbol yok.



Gol yemeyi çok kafaya takmamak lazım. Dünyada gol yemeyen takım mı var? Bunları çok abartmamak lazım. Sonuçta kazanabiliriz de, kaybedebiliriz de. Önemli olan mücadele etmemiz.

MANDZUKIC'LE İLGİLENİYORUZ

Evet, Mandzukic'le ilgileniyoruz. Şartlar bize uyarsa olabilir.