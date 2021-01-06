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Çaykur maçının kahramanı Cyle konuştu! "Topu kesinlikle saklayacağım"

'in 17. haftasında Çaykur 'u 6-0 mağlup ederek şov yapan 'ta Cyle attığı 4 golle maça damgasını vurdu. Kanadalı futbolu mücadelenin ardından yaptığı açıklamada, topu kesinlikle saklayacağını söyledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 22:02 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 22:58
Beşiktaş Çaykur Rizespor maçının kahramanı Cyle Larin konuştu! "Topu kesinlikle saklayacağım"

'ın 'u 6-0 mağlup ettiği maçta 4 golle yıldızlaşan Cyle , mücadelenin ardından konuştu. Takımın performansına dikkat çeken Larin, "İyi bir takımımız var böyle gitmek istiyoruz. Herkes birbiri için oynuyor. Hepimiz sahada elimizden geleni yapıyoruz. 4 gol attım ama kazandığımız için daha çok mutlu oldum. " ifadelerini kullandı.

"HER MAÇ DAHA İYİYE GİDİYORUZ"
ile birlikte oynadığı için mutlu olduğunu söyleyen Kanadalı golcü, " ile yarışmak ve onunla oynamak büyük bir zevk. Kimin gol attığının önemi yok, her maç daha iyiye gidiyoruz. Bizim tek isteğimiz kazanarak devam etmek. " dedi.

"TOPU KESİNLİKLE SAKLAYACAĞIM"
, topu saklayacağını belirteren konuşmasını noktaladı: "İlk kez hat-trick yaptım ve topu aldım. Topu kesinlikle saklayacağım."

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