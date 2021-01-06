Beşiktaş Çaykur Rizespor maçının kahramanı Cyle Larin konuştu! "Topu kesinlikle saklayacağım"

Beşiktaş'ın Rizespor'u 6-0 mağlup ettiği maçta 4 golle yıldızlaşan Cyle Larin, mücadelenin ardından konuştu. Takımın performansına dikkat çeken Larin, "İyi bir takımımız var böyle gitmek istiyoruz. Herkes birbiri için oynuyor. Hepimiz sahada elimizden geleni yapıyoruz. 4 gol attım ama kazandığımız için daha çok mutlu oldum. " ifadelerini kullandı.

"HER MAÇ DAHA İYİYE GİDİYORUZ"

Aboubakar ile birlikte oynadığı için mutlu olduğunu söyleyen Kanadalı golcü, "Vincent Aboubakar ile yarışmak ve onunla oynamak büyük bir zevk. Kimin gol attığının önemi yok, her maç daha iyiye gidiyoruz. Bizim tek isteğimiz kazanarak devam etmek. " dedi.

"TOPU KESİNLİKLE SAKLAYACAĞIM"

Cyle Larin, topu saklayacağını belirteren konuşmasını noktaladı: "İlk kez hat-trick yaptım ve topu aldım. Topu kesinlikle saklayacağım."



