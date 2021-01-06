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- maçı öncesi konuştu: Atiba'yı dinlendiriyoruz

'in 17. haftasında , sahasında 'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesi siyah beyazlıların teknik direktörü , açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Kenarda var, N'Koudou iyi durumda. Atiba'yı dinlendiriyoruz. Ocak ayı herkes için zor. Bana göre ideal kadroyla çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 18:17 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 18:31
Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı öncesi Sergen Yalçın konuştu: Atiba'yı dinlendiriyoruz

'in 17. haftasında , sahasında 'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesi siyah beyazlıların teknik direktörü , açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

Bugün önemli bir maç oynayacağız. Hafta sonu oynayacağımız maçını düşünemeyiz. Fazla mücadele edip, agresif oynayıp yolumuza devam etmek istiyoruz.

ATIBA'YI DİNLENDİRİYORUZ

kendini iyi hissettiğini söyledi. Onunla başlama kararı aldık. Kenarda var, N'Koudou iyi durumda. Atiba'yı dinlendiriyoruz. Ocak ayı herkes için zor. Bana göre ideal kadroyla çıkıyoruz.

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