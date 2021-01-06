Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı öncesi Sergen Yalçın konuştu: Atiba'yı dinlendiriyoruz

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesi siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

Bugün önemli bir maç oynayacağız. Hafta sonu oynayacağımız Hatayspor maçını düşünemeyiz. Fazla mücadele edip, agresif oynayıp yolumuza devam etmek istiyoruz.

ATIBA'YI DİNLENDİRİYORUZ

Aboubakar kendini iyi hissettiğini söyledi. Onunla başlama kararı aldık. Kenarda Larin var, N'Koudou iyi durumda. Atiba'yı dinlendiriyoruz. Ocak ayı herkes için zor. Bana göre ideal kadroyla çıkıyoruz.