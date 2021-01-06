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Beşiktaş - Çaykur Rizespor | CANLI

'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın CANLI anlatımı ve tüm detaylar haberimizde...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 17:50 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 19:00
Beşiktaş - Çaykur Rizespor | CANLI

'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın CANLI anlatımı haberimizde...

İLK 11'LER

Beşiktaş: , , Vida, Welinton, Rıdvan, Necip, Josef, Oğuzhan, N'Koudou, Larin, Aboubakar.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Talbi, Meriah, Melnjak, Donsah, Fabricio, Samudio, Tunay, Skoda.

BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayan Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı Vodafone Park'ta oynanıyor. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilir, fotomac.com.tr üzerinden canlı takip edebilirsiniz.

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