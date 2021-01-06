Beşiktaş - Çaykur Rizespor: 6-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Süper Lig'de heyecan devam ediyor... 17. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaştı. Vodafone Park'ta oynanan zorlu karşılaşmayı siyah beyazlılar 6-0 kazanarak liderlik koltuğunu geri aldı.

Kartal'a galibiyeti getiren golleri 19, 31, 79 ve 83. dakikalarda Cyle Larin, 56. dakikada Oğuzhan Özyakup, 89. dakikada ise Hasic kaydetti.

Bu galibiyetle siyah beyazlılar, puanını 34 yaparak liderliğe yükseldi, Rizespor ise 20 puanda kaldı.

LARIN ŞOV YAPTI!

Maçın yıldızı ise 4 gol atarak takımını galibiyete taşıyan Cyle Larin oldu.





BOUBAKAR 2 MAÇ SONRA TEK İDMANLA 11'DE

Geçtiğimiz hafta annesini kaybeden ve cenazesine katılmak için ülkesine giden Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, Çaykur Rizespor maçıyla birlikte formasını kavuştu. Kamerun'da olması sebebiyle Sivasspor ve Kayserispor maçlarında görev alamayan ve dün öğle saatlerinde Türkiye'ye dönen Aboubakar, takımla birlikte sadece bir antrenmanda yer alabildi. Teknik heyetle yaptığı görüşmede Rizespor maçında görev almayı istediğini belirten Aboubakar'ı, teknik direktör Sergen Yalçın da 11'de görevlendirdi.

OĞUZHAN ÖZYAKUP LİGDE 8 MAÇ SONRA 11'DE

Siyah beyazlı ekipte Çaykur Rizespor maçında karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Oğuzhan Özyakup, ligde 8 maç sonra ilk 11'de yer aldı. Daha sonra Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 kaybedilen maçta 11'de görev alan Oğuzhan Özyakup, sonrasında oynanan 8 maçta 11'de görev alamamıştı. Oğuzhan Özyakup, sonradan girdiği maçlardan Sivasspor müsabakasında bir gol atmış, geçtiğimiz hafta sonunda oynanan Kayserispor karşılaşmasında da bir asist yapmıştı.