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Zirveye kanatlandı

’de 81 hafta sonra liderliğe yükselen ilk yarıyı en tepede kapatmak için 5’te 5 yapmayı hedefledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 20:29 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 06:50
Zirveye kanatlandı

Süper Lig'in 16. haftasında 'u deplasmanda 2-0 mağlup eden , ligde tam 81 hafta sonra liderliğe yükseldi. Siyah-beyazlılar en son 2018-2019 sezonunun 2. haftasında liderlik koltuğuna oturmuştu. 'ın öğrencileri bu hafta da 'ın puan kaybetmesiyle liderliğe yükselerek, zirvenin yeni sahibi oldu ve şampiyonluğun en önemli adaylarında biri haline geldi. Siyah-beyazlıların bundan sonraki hedefi, galibiyet serisiyle birlikte liderliği korumak olacak. Beşiktaş, ligin ilk devresinin kalan maçlarında , , , ve ile karşı karşıya gelecek. Bu zorlu seride 15 puan hedefleyen siyah beyazlılar, beşte beş yapamasa bile en az 12 puan alarak ligin ilk devresini zirvede bitireceğine inanıyor.

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Ligin ilk 8 haftasında topladığı 10 puanla 11'inci sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, sonrasında çıktığı 8 maçta 7 galibiyet, 1 yenilgi alarak toplamda 21 puan topladı ve zirveye yükseldi.

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