Kartal böyle zirveye uçtu! Liderlik yolunda o detay...

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PAOK'a elenen, ardından Avrupa Ligi'nde Rio Ave şoku yaşayan Beşiktaş, lige de istenilen başlangıcı yapamadı. Siyah-beyazlılar, 5. haftasını 18. sırada tamamladığı Süper Lig'de 11 maçta aldığı 9 galibiyetle zirveye tırmandı. En son 2018- 19 sezonunun ikinci haftasında liderlik koltuğunda oturan Kartal, 81 haftalık özlemi bitirdi. Sabah Gazetesi'nin derlediği habere göre Beşiktaş'ı liderliğe taşıyan temel faktörler şu şekilde:

BAŞARIYI GETİREN KÖŞE TAŞLARI

1- İlk 4 haftada 4 puan toplayabilen Beşiktaş'ta, özellikle Konyaspor'dan alınan 4-1'lik mağlubiyet ve ardından gelen 1-0'lık G.Birliği yenilgisi teknik direktör Sergen Yalçın ile ayrılık kelimesinin bir arada telaffuz edilmesine neden oldu.

2- BAY geçtiği 5. haftayı 18. sırada kapatan Kartal, Denizli ve Malatya'yı yenip moral buldu. G.Antep mağlubiyeti çatlak seslerin yeniden yükselmesine neden oldu. Ancak yönetim hocaya "Sözleşmeni uzatalım" teklifiyle gitti.

3- Beşıktaş'taki yükselişin başlangıcı 21 Kasım'da oynanan Başakşehir maçı oldu. 8 eksiğine rağmen aldığı 3 puanı 15 yıl sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenerek taçlandırdı.

4- Alanya mağlubiyeti seriyi sekteye uğratsa da Beşiktaş, ardından oynadığı 4 maçı kazanarak (Erzurum, A.Gücü, Sivas, Kayseri) zirve basamaklarını birer birer tırmandı.

5- Kartal'ın yükselişindeki en büyük başarı teknik direktör Sergen Yalçın'ın kazanan oyunu bulması ve kadrosundaki oyuncular kadar kulübeden de yüksek katkı alması oldu.

6- Hücumda Aboubakar'ın golleri, Ghezzal'ın da asistleriyle galibiyetlere uzanan siyah-beyazlılar da 18 farklı futbolcunun skor katkısı yapması, takım oyununu ve herkesin taşın altına elini soktuğunu gözler önüne serdi.

7- İlk 11 haftada çok eleştirilen Beşiktaş savunmasının performansının artması, Welinton ile Vida'nın uyumunun yükselmesi takımın gücünü artırdı. Genç kaleci Ersin Destanoğlu'nun da son 4 maçta kalesini gole kapatınca başarı kaçınılmaz oldu.

8- Aboubakar, Ghezzal, Josef ve Rosier'in yüksek performansına Welinton da eklendi. Düşük maliyetle yüksek faydalar sağlayan siyah- beyazlılarda Ümraniye'deki arkadaşlık duygusu da gelen başarının anahtarlarından biriydi.