Haberler Beşiktaş Harcama limiti 338 milyon TL

Harcama limiti 338 milyon TL

'ın harcama limitinin 294 milyon, yüzde 15 sapma hakkıyla birilikte 338 milyon TL olduğu duyuruldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 20:33 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 06:50
Harcama limiti 338 milyon TL
'ın harcama limiti 294 milyon, yüzde 15 sapma hakkıyla birilikte 338 milyon duyuruldu. , 2020-21 Sezonu 2. Transfer ve Tescil Dönemi takım harcama limitlerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, 499 milyon TL, 409 milyon TL, Beşiktaş 338 milyon TL, 279 milyon TL, 205 milyon TL harcama limitine sahip olacak.
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