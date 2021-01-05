Harcama limiti 338 milyon TL

Beşiktaş'ın harcama limitinin 294 milyon, yüzde 15 sapma hakkıyla birilikte 338 milyon TL olduğu duyuruldu.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 20:33Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 06:50
Beşiktaş'ın harcamalimiti294 milyon,yüzde 15 sapmahakkıyla birilikte 338milyon duyuruldu. TFF, 2020-21 Sezonu2. Transfer ve Tescil Dönemi takım harcamalimitlerini açıkladı. Yapılan açıklamayagöre, Galatasaray 499 milyon TL,Fenerbahçe 409 milyon TL, Beşiktaş338 milyon TL, Başakşehir 279milyon TL, Trabzonspor 205milyon TL harcama limitinesahip olacak.