Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta transfer imzaya kaldı! Arsenal'den ayrılacak ve...

'ta imzaya kaldı! 'den ayrılacak ve...

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar ocak ayı için kadrosunu güçlendirmek isterken, orta sahanın maestrosunu buldu! İddiaya göre Kara Kartal, 'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan o isimle imza aşamasına geldi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 16:31 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 16:36
Beşiktaş'ta transfer imzaya kaldı! Arsenal'den ayrılacak ve...

, son olarak Süper Lig'de Kayserispor'a konuk olmuş ve mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Beşiktaş'ta transfer imzaya kaldı! Arsenal'den ayrılacak ve...

Maçın ardından teknik direktör Sergen Yalçın, yaptığı açıklamada takıma takviye yapmak istediklerini açık bir şekilde ifade etmişti.

Beşiktaş'ta transfer imzaya kaldı! Arsenal'den ayrılacak ve...

Bununla beraber Başkan Ahmet Nur Çebi, Erdal Torunoğulları da teknik direktör Sergen Yalçın ile yaptığı görüşmelerden o ismin transferi için fikir birliğine vardı.

Beşiktaş'ta transfer imzaya kaldı! Arsenal'den ayrılacak ve...

Daha önce de forması giyen futbolcunun takımında mutsuz olduğu ve siyah beyazlılara imza atmaya can attığı kaydedildi.

Beşiktaş'ta transfer imzaya kaldı! Arsenal'den ayrılacak ve...

ELNENY YENİDEN BEŞİKTAŞ'A!
TodoFichajes'in haberine göre Kara Kartal, daha önce de siyah beyazlılarda forma giyen ve sezon başında 'e geri dönen Mohamed Elnen'yi kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

Beşiktaş'ta transfer imzaya kaldı! Arsenal'den ayrılacak ve...

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre ve , transferin gerçekleşmesi için el sıkıştı.

Beşiktaş'ta transfer imzaya kaldı! Arsenal'den ayrılacak ve...

ARSENAL'DE İSTEDİĞİNİ BULAMADI
Öte yandan 'in de 'a dönmeye sıcak baktığı ve ile Beşiktaş'ın resmen anlaşması halinde Türkiye'ye geri dönmeye hazır olduğu ifade edildi.

Beşiktaş'ta transfer imzaya kaldı! Arsenal'den ayrılacak ve...

ARTETA İSTEMİYOR
Ocak ayında Mesut Özil, Sokratis gibi isimlerle yolları ayırmayı planlayan 'de teknik direktör Mikel Arteta'nın 'in de biletiğini kestiği aktarılmıştı.

Beşiktaş'ta transfer imzaya kaldı! Arsenal'den ayrılacak ve...

bu sezon forması ile 19 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

SON DAKİKA