Beşiktaş'ta transfer imzaya kaldı! Arsenal'den ayrılacak ve...

Beşiktaş, son olarak Süper Lig'de Kayserispor'a konuk olmuş ve mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Maçın ardından teknik direktör Sergen Yalçın, yaptığı açıklamada takıma takviye yapmak istediklerini açık bir şekilde ifade etmişti.

Bununla beraber Başkan Ahmet Nur Çebi, Erdal Torunoğulları da teknik direktör Sergen Yalçın ile yaptığı görüşmelerden o ismin transferi için fikir birliğine vardı.

Daha önce de Beşiktaş forması giyen futbolcunun takımında mutsuz olduğu ve siyah beyazlılara imza atmaya can attığı kaydedildi.

ELNENY YENİDEN BEŞİKTAŞ'A!

TodoFichajes'in haberine göre Kara Kartal, daha önce de siyah beyazlılarda forma giyen ve sezon başında Arsenal'e geri dönen Mohamed Elnen'yi kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Beşiktaş ve Arsenal, transferin gerçekleşmesi için el sıkıştı.

ARSENAL'DE İSTEDİĞİNİ BULAMADI

Öte yandan Elneny'in de Beşiktaş'a dönmeye sıcak baktığı ve Arsenal ile Beşiktaş'ın resmen anlaşması halinde Türkiye'ye geri dönmeye hazır olduğu ifade edildi.

ARTETA İSTEMİYOR

Ocak ayında Mesut Özil, Sokratis gibi isimlerle yolları ayırmayı planlayan Arsenal'de teknik direktör Mikel Arteta'nın Elneny'in de biletiğini kestiği aktarılmıştı.