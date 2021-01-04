Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın: Birlikte lider

: Birlikte lider

: “Sondaki hareket, birlikteliğin simgesi. Yönetimi ve birbirlerini çok seviyorlar. Ortam da çok güzel.”

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 23:18 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Sergen Yalçın: Birlikte lider
Teknik Direktörü , liderliğe çıkmanın mutluluğunu yaşıyor. "Çok memnunuz böyle bir pozisyon aldığımız için" diyen Yalçın, "Zor dönemeçten ve virajlardan çıktık buraya gelene kadar. Öncelikle kazandığımız için de memnunuz çünkü zor bir oyun oynadık. Çok savunma yapıp arkada bekleyen bir takıma karşı. Sondaki hareket birlikteliğin ve beraberliğin simgesi. Yönetimi ve birbirlerini çok seviyorlar. Ortam da çok güzel. Herkes birbiri için sahada mücadele ediyor. Bizde as, yedek, o oynadı ayrımı yok, herkes oynayabilir" ifadelerini kullandı.

AKILLI OYNAYIP, SAĞLAM DURDUK
BU tür maçlarda golün geç gelebileceğini belirten başarılı hoca, "Bu maçlar kolay olmuyor, böyle bir oyun bekliyorduk. Kontratak imkanı vermedikçe bir yerlerde pozisyon bulup gol yapabilirdik illaki. Oyuncularım akıllı oynayıp sağlam durdular. günü maçımız var, o maça hemen hazırlanmamız lazım, çok fazla bu maça takılıp kalamayız" diye konuştu.

ABOUBAKAR DÖNÜYOR
Sırayla gidiyoruz, çarşambaya odaklanmamız lazım. Hafta sonuna bakamayız. Ghezzal olabilir, bugün riske atmak istemedik. Aboubakar salı dönüyor, bakacağız. Gökhan ve Ljajic idmanlara başladı, 4-5 gündür dışarıda tutuyoruz onları kondisyoner eşliğinde."

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