Sergen Yalçın: Birlikte lider

AKILLI OYNAYIP, SAĞLAM DURDUK
BU tür maçlarda golün geç gelebileceğini belirten başarılı hoca, "Bu maçlar kolay olmuyor, böyle bir oyun bekliyorduk. Kontratak imkanı vermedikçe bir yerlerde pozisyon bulup gol yapabilirdik illaki. Oyuncularım akıllı oynayıp sağlam durdular. Çarşamba günü maçımız var, o maça hemen hazırlanmamız lazım, çok fazla bu maça takılıp kalamayız" diye konuştu.
ABOUBAKAR DÖNÜYOR
Sırayla gidiyoruz, çarşambaya odaklanmamız lazım. Hafta sonuna bakamayız. Ghezzal olabilir, bugün riske atmak istemedik. Aboubakar salı dönüyor, bakacağız. Gökhan ve Ljajic idmanlara başladı, 4-5 gündür dışarıda tutuyoruz onları kondisyoner eşliğinde."