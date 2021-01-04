Ahmet Çakar'dan Beşiktaş ve penaltı yorumu! "İkisi de doğru"

Sabah Spor yazarı Ahmet Çakar, köşe yazısında Kayserispor - Beşiktaş maçında hakem Fırat Aydınus'un verdiği penaltıları değerlendirdi.



Çakar'ın yazısı şu şekilde oldu;



"Beşiktaş kazandığında lider olacaktı ve ligin dibinde olan takımla oynuyordu. Beşiktaş asla iyi oynamadı. Ama Kayserispor çok kötü oynadı. Düşmenin bir numaralı adayı onlar. Beşiktaş'a baktığımızda aslında kazandığı penaltılar dışında da fazlaca pozisyonu yok. Kayserispor kapandı, Beşiktaş açamadı.



Bir takımı nasıl açarsınız.. Sıfıra inersiniz, yayarsınız ya da adam eksiltip aralara pas yaparsınız. Beşiktaş dün gece bunların hiç birini yapamadı. Alan sağına verdi, o soluna verdi, sağdan soldan anlamsız ortalar ve tabii ki Aboubakar gibi kaliteli bir golcünün olmaması da bu kısırlığa etkili oldu. Oyun kitlendikçe kitlendi. Üstelik Beşiktaş ilk yarıda bir penaltı da kaçırdı.



Belki o penaltı gol olsa, Kayserispor oynamak zorunda kalacak ve Beşiktaş farka gidebilecek. Bu kilit 88. dakikaya kadar sürdü. Seyreden hemen herkes '0-0 bitiyor' diyordu ama sahneye VAR hakemi çıktı. Oyunun normal akışında hiç kimse penaltıyı fark etmedi. Ama penaltıydı. Beşiktaş'ın en iyilerinden biri N'Koudou Beşiktaş'ı öne geçirdi. Aslında futbol çok tuhaf bir spor. O oynamayan, golü düşünmeyen Kayserispor uzatmalarda bir frikik kazandı. Yer müthiş idi, vuruş da iyiydi ama Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Beşiktaş'ı ipten aldı. Dün gece kimse penaltılara bahane bulmasın. İkisi de kesin penaltı. Hele son dakika penaltısı mutlak doğru. Aynı penaltıyı Fırat Aydınus birkaç yıl önce, Fenerbahçeli Isla'ya da vermişti."



