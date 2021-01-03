Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İlk 11'ler

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Kayserispor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Beşiktaş maçı 3 Ocak Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER



KAYSERİSPOR: Doğan, Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Ackah, Campanharo, Kvrzic, Henrique, Lennon, Kanga

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Atiba, Josef, Mensah, Güven, N'Koudou, Larin

BEŞİKTAŞ 7 DEPLASMAN MAÇINDA 4 KEZ KAZANDI

Bu sezon 8. kez deplasman maçına çıkacak Beşiktaş, geride kalan 7 dış saha mücadelesinde 4 kez kazandı. Siyah-beyazlı ekip ayrıca, konuk olduğu 3 maçtan mağlup ayrıldı. Deplasmanda 14 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 15 gol gördü.

ÜÇ EKSİK VAR, GHEZZAL'İN DURUMU İSE HENÜZ NETLEŞMEDİ

Beşiktaş'ta annesinin vefatı nedeniyle ülkesi Kamerun'da bulunan Vincent Aboubakar, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Gökhan Töre ile Adem Ljajic de Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında oynayamayacak. Bu arada sakatlığı nedeniyle Demir Grup Sivasspor maçında görev alamayan Josef de Souza, hafta içinde takımla çalışmalara başladı. Demir Grup Sivasspor maçının ardından sağ kalça ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Rachid Ghezzal'in durumu ise bugünkü antrenmanda netlik kazanacak.

MENSAH VE VIDA CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte Bernard Mensah ile Domagoj Vida, karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartı bulunan Mensah ve Vida, Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde de aynı durumu yaşarsa, 17. haftadaki Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecek.