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'tan golcü hamlesi! Görüşmeler başladı

Son dakika haberi: 'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen , transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sezon başında alamadığı golcü oyuncu için siyah beyazlılar yeniden nabız yokladı. Kulübü, 1 milyon Euro'luk bonservis isteğinden geri adım atmazken, taraflar arasında görüşmeler devam ediyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 00:51
Beşiktaş'tan golcü hamlesi! Görüşmeler başladı

'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen , transferde gaza bastı.

Beşiktaş'tan golcü hamlesi! Görüşmeler başladı

'ın yaz transfer döneminden bu yana gündeminde olan ancak sezon başında bonservis engeline takıldığı için transferini gerçekleştiremediği Bengali-Fode Koita defteri yeniden açıldı.

Beşiktaş'tan golcü hamlesi! Görüşmeler başladı

yönetimi, Kasımpaşa'nın ocak ayında 1 milyon Euro civarı bonservis talebi olduğunu biliyordu. Bu rakamı düşürmek için yeniden nabız yoklayan Kartal, "Bonservissiz göndermek istemiyoruz" yanıtı aldı.

Beşiktaş'tan golcü hamlesi! Görüşmeler başladı

Siyah-beyazlılarda forma giymeyi çok isteyen Koita ise gözünü iki kulüp arasındaki görüşmelere dikmiş durumda.

Beşiktaş'tan golcü hamlesi! Görüşmeler başladı

Kasımpaşa'ya daha önce de ayrılmak istediğini ileten 30 yaşındaki futbolcu kulüplerin anlaşması halinde 'a imza atacak. Koita'nın ligde 9 maçta 4 golü bulunuyor.

Sabah

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