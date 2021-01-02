Beşiktaş'ın gündemindeki Krmencik'in yeni adresini duyurdular!

Süper Lig'de sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

Devre arasında takıma forvet takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme son olarak Club Brugge forması giyen Michael Krmencik gelmişti.

Çekya basını Beşiktaş'ın da gündeminde olan golcü futbolcunun yeni adresini duyurdu.

KİRALIK OLARAK GİDECEK

Haberde Krmencik'in ocak ayı transfer döneminde PAOK'a transfer olacağı duyruldu.

Viktoria Plzen'den Club Brugge'e 6 milyon euro bedelle transfer olan golcü ismin 6 aylığına PAOK'a kiralanacağı sezon başında ise bonservisiyle satılacağı duyuruldu.