Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın gündemindeki Krmencik'in yeni adresini duyurdular!

'ın gündemindeki Krmencik'in yeni adresini duyurdular!

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. 'da forvet bölgesi için gündeme forması giyen Krmencik gelmişti. basını, siyah-beyazlıların gündeminde olan Krmencik'in yeni adresinin olacağını duyurdu. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 00:26
Beşiktaş'ın gündemindeki Krmencik'in yeni adresini duyurdular!

'de sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

Devre arasında takıma forvet takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme son olarak forması giyen gelmişti.

basını Beşiktaş'ın da gündeminde olan golcü futbolcunun yeni adresini duyurdu.

KİRALIK OLARAK GİDECEK

Haberde Krmencik'in ocak ayı transfer döneminde 'a transfer olacağı duyruldu.

'den Club Brugge'e 6 milyon euro bedelle transfer olan golcü ismin 6 aylığına PAOK'a kiralanacağı sezon başında ise bonservisiyle satılacağı duyuruldu.

SON DAKİKA