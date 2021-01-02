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Beşiktaş Kayserispor deplasmanında 2016'dan beri galip gelemiyor

Son dakika Beşiktaş haberleri... 'de Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş, 2016'dan beri rakibini dış sahada mağlup edemiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 12:04
Beşiktaş Kayserispor deplasmanında 2016'dan beri galip gelemiyor

'in 16. haftasında Kayserispor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, zirve yarışından kopmamak için mutlak galibiyet arıyor. Üst üste oynadığı , ve karşılaşmalarından 9 puan çıkaran ve kalesini gole kapatan Beşiktaş, puanını 28'e yükselterek 2020 yılını ligde ikinci sırada kapatmayı başarmıştı. Siyah-beyazlılar bu hafta, 2016'dan bu yana kazanamadığı Kayseri deplasmanında boy gösterecek. yönetiminde 15 Ekim 2016 tarihinde Kayserispor'u rakip sahada 1-0 mağlup etmeyi başaran Beşiktaş, bu tarihten sonra çıktığı 3 lig ve 1 Kupası mücadelesinde 3 beraberlik, 1 yenilgi aldı.

KAYSERİSPOR ÜSTÜN

Beşiktaş'ın en çok zorlandığı deplasmanlardan birisi olarak dikkat çeken Kayseri'de ev sahibi ekibin üstünlüğü bulunuyor. Bu şehirde oynanan 19 lig maçında Kayserispor 8 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş 6 maçta 3 puana uzanmayı başardı. Kayseri'deki 4 Türkiye Kupası maçında ise Kayserispor 2 galibiyet alırken, 2 mücadele de berabere tamamlandı. İki takım ligde toplamda 38 maça çıktılar. Bu mücadelelerde ise Kayserispor 10 maçta galibiyete uzanırken, Beşiktaş 20 maçı kazanmayı başardı. 8 karşılaşmada ise taraflar yenişemedi.

JOSEF YETİŞİYOR GHEZZAL BELİRSİZ

Beşiktaş'ta bu maç öncesinde 'dan iyi haber geldi. Ankaragücü maçı sonrasında yaşadığı sakatlıkla karşılaşmasında forma giyemeyen Brezilyalı futbolcu, hafta içinde takımla birlikte çalışmalara başladı. Josef'in Kayseri deplasmanında forma giymesi bekleniyor. Sakatlığı bulunan isimlerden ve oynayamayacak. Sivasspor mücadelesinde sakatlanan Ghezzal'ın durumu ise belirsiz. Annesinin vefatı nedeniyle 'a giden Aboubakar da kafilede yer almayacak. Golcü futbolcu, yarın gerçekleşecek olan cenazenin ardından pazartesi Türkiye'ye dönecek. Kayserispor'da ise , Yasir ve oynayamayacak.

Yarın saat 19.00'da 'nda oynanacak olan karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Süleyman Özay yapacak.

Beşiktaş'ın Kayseri deplasmanındaki muhtemel 11'i şu şekilde:

Ersin - Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan - Josef, Larin (Necip), Atiba, Mensah, N'Koudou - Güven

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