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'ta 5 isme veda planı... Her şey Mandzukic için!

Ara transfer dönemi için harekete geçen , dünyaca ünlü futbolcu 'e teklif götürmüştü. Siyah-beyazlıların, tecrübeli golcüye kaynak yaratabilmek için aralarında 'in de bulunduğu 5 yabancı yıldızıyla yolları ayırmak istediği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2021 Cuma 11:05
Beşiktaş'ta 5 isme veda planı... Her şey Mandzukic için!

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken yönetimini hareketli günler bekliyor. Siyah-beyazlılar limitlerden dolayı bir hayli dikkatli olmak zorunda.

Beşiktaş'ta 5 isme veda planı... Her şey Mandzukic için!

Kadrosunda 18 yabancısı bulunan , en az beşi ile yollarını ayırarak, aralarında 'in de yer aldığı yeni transferlere kaynak yaratmak istiyor.

Beşiktaş'ta 5 isme veda planı... Her şey Mandzukic için!

Sabah'ın haberine göre; santrfor ve stoperin yanı sıra orta sahaya da çok yönlü bir oyuncu arayışında olan yönetimin öncelikli planı yabancı sayısını 15'e düşürmek.

Beşiktaş'ta 5 isme veda planı... Her şey Mandzukic için!

Kiralanacak isimlerin başında var. ve ile de yurt içi ve yurt dışından gelen teklifler değerlendirilip vedalaşılacak.

Beşiktaş'ta 5 isme veda planı... Her şey Mandzukic için!

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En az 5 yabancıyı göndermesi gereken , Adem 'i de gözden çıkarmış durumda. 'un ise yeniden kadroya yazılması planlansa da hem stoper hem de santrfora yabancı takviyesi yapılması halinde oyuncunun sözleşmesinin askıda kalabileceği belirtildi.

Beşiktaş'ta 5 isme veda planı... Her şey Mandzukic için!

'in ise 1 milyon 950 bin Euro'luk maaşı nedeniyle kulübe gelen bir teklif olmadığı belirtildi. Tecrübeli futbolcuyla ocak ayında orta yol bulunarak sözleşme feshi yapılmaya çalışılacak.

Beşiktaş'ta 5 isme veda planı... Her şey Mandzukic için!

MANDZUKIC'TEN YANIT BEKLENİYOR

Siyah-beyazlılar, sezon başında da istediği ancak anlaşma sağlayamadığı ile tekrar görüşmelere başlamıştı. oyuncuya 'ın 1.5 milyon Euro maaş + bonuslar üzerinden bir sözleşme götürdüğü ve yanıt beklediği kaydedildi.

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