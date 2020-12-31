Rostasyon işe yaradı!

Teknik direktör Sergen Yalçın stoper rotasyonunu oturtmaktan mutlu. Başarılı çalıştırıcının Welinton, Vida, Montero üçlüsünün yanında Necip ve Erdoğan'ı koyabildiği için keyfi yerinde. Vida takımdan ayrılmayacaksa bu rotasyonu bozmadan ligin sonuna kadar gitmek istiyor. Bu arada Sergen Yalçın menajerler tarafından önerilen Gnagnon'u da veto etti.