Ljajic sorunu bitmek bilmiyor

Gösterecekleri, istekliliği, yeteneklerini sahaya yansıtmak istemesi Sırp oyuncunun devam edip etmemesini gösterecek. Kimsenin Ljajic için bonservis ödemek istememesi, Sırp oyuncu da Beşiktaş'tan kazandığının çok altında teklifler nedeni ile ayrılmayı düşünmüyor.