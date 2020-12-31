Gösterecekleri, istekliliği, yeteneklerini sahaya yansıtmak istemesi Sırp oyuncunun devam edip etmemesini gösterecek. Kimsenin Ljajic için bonservis ödemek istememesi, Sırp oyuncu da Beşiktaş'tan kazandığının çok altında teklifler nedeni ile ayrılmayı düşünmüyor.
Ljajic sorunu bitmek bilmiyor
Beşiktaş'ta Adem Ljajic tamamen yalnız kaldı artık son şansını oynayacak. Ocak ayı içinde Sergen Yalçın kendisine birkaç maçta şans tanıyacak.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 22:51 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 06:50