Haberler Beşiktaş Ljajic sorunu bitmek bilmiyor

Ljajic sorunu bitmek bilmiyor

'ta Adem Ljajic tamamen yalnız kaldı artık son şansını oynayacak. Ocak ayı içinde kendisine birkaç maçta şans tanıyacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 22:51 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Ljajic sorunu bitmek bilmiyor

Gösterecekleri, istekliliği, yeteneklerini sahaya yansıtmak istemesi Sırp oyuncunun devam edip etmemesini gösterecek. Kimsenin Ljajic için bonservis ödemek istememesi, Sırp oyuncu da 'tan kazandığının çok altında teklifler nedeni ile ayrılmayı düşünmüyor.

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