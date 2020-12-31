Jeremain Lens Hollanda’da

Lens, transfer görüşmeleri için Hollanda'ya gitti. Lens'in, Feyenoord ile büyük ölçüde anlaştığı ve 1.5 yıllık kiralık sözleşmesi imzalayacağı iddia edildi. Ancak Feyenoord, Lens'e 1.5 sezon için 1 milyon 250 bin euro ödeyecek. Beşiktaş, Feyenoord'dan 500 bin euro daha almaya çalışıyor. Çünkü şu haliyle siyah-beyazlılar Hollandalı oyuncunun 2.5 milyon euro'luk alacağını ödemeye devam edecek.