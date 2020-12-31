Haberler Beşiktaş Douglas ve Hasic sırada

Douglas ve Hasic sırada

'de ilk yarının tamamlanmasına az bir süre kala çalışmalarını hızlandıran kadrodan göndereceği isimleri belirlemeye başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 22:49 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Douglas ve Hasic sırada

yönetimi, yolları ayırmak istediği oyuncularla ilgili çalışmalarını hızlandırdı. Douglas; sakatlığını gerekçe göstererek takımdan ayrılmaya sıcak bakmazken, oyuncunun kontratı dolana kadar Beşiktaş'ta kalmak istediği gelen bilgiler arasında. Hasic için ise, yurt içi ve yurt dışında birçok kulüple görüşmelerin devam ettiği, genç oyuncunun sezonun ikinci yarısını kesin olarak başka bir kulüpte kiralanacağı öğrenildi.

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