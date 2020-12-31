Douglas ve Hasic sırada

Beşiktaş yönetimi, yolları ayırmak istediği oyuncularla ilgili çalışmalarını hızlandırdı. Douglas; sakatlığını gerekçe göstererek takımdan ayrılmaya sıcak bakmazken, oyuncunun kontratı dolana kadar Beşiktaş'ta kalmak istediği gelen bilgiler arasında. Hasic için ise, yurt içi ve yurt dışında birçok kulüple görüşmelerin devam ettiği, genç oyuncunun sezonun ikinci yarısını kesin olarak başka bir kulüpte kiralanacağı öğrenildi.