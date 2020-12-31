Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

'ta maçı hazırlıkları sürüyor

'in 16. haftasında 3 Ocak Pazar günü 'la karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarını 'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. yönetimindeki idmanda, kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 14:43
Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

, 'in 16. haftasında 3 Ocak Pazar günü Hes Kablo ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.

Antrenman, ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışması ile başladı. İdman, , 5'e 2 ve oyun kontrol pas çalışmalarıyla sürdü. Antenman, yarı sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, karşılaşmasının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.


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