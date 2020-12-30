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transferde gözünü gurbetçilere dikti! Galatasaray'ın da istediği ...

Galatasaray ve Başakşehir’in de ilgilendiği Düsseldorf’un forveti , siyah-beyazlılara yeşil ışık yaktı. Orta sahada görev yapan Levin Öztunalı ve Salih Özcan ile de temasa geçildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 00:18
Beşiktaş transferde gözünü gurbetçilere dikti! Galatasaray'ın da istediği Kenan Karaman...

Transferde sözleşmesi bitecek futbolculara ağırlık veren , forvet hattına Fortuna Düsseldorf forması giyen ve sezon sonunda serbest kalacak olan 'ı eklemek istiyor.

Beşiktaş transferde gözünü gurbetçilere dikti! Galatasaray'ın da istediği Kenan Karaman...

Galatasaray ve Başakşehir'in de ilgilendiği Kenan'ın 'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Beşiktaş transferde gözünü gurbetçilere dikti! Galatasaray'ın da istediği Kenan Karaman...

Siyah-beyazlılar, Köln'ün merkez orta sahasında görev yapan Salih Özcan ile Mainz'da hem orta saha hem kanatta oynayan Levin Öztunalı ile de temasa geçti.

Beşiktaş transferde gözünü gurbetçilere dikti! Galatasaray'ın da istediği Kenan Karaman...

KENAN KARAMAN
Bu sezon Fortuna Düsseldorf ile Bundesliga 2'de 12 maça çıkan , 3 gol ve 1 asist kaydetti. 26 yaşındaki santrfor, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda da 17 kez forma giyip 4 gol attı.

Beşiktaş transferde gözünü gurbetçilere dikti! Galatasaray'ın da istediği Kenan Karaman...

LEVENT ÖZTUNALI
Sakatlığı nedeniyle son 4 lig maçını kaçıran Levin Öztunalı, 9 karşılaşmada 2 asiste imza attı.

Beşiktaş transferde gözünü gurbetçilere dikti! Galatasaray'ın da istediği Kenan Karaman...

SALİH ÖZCAN
Bu sezon 14 resmi maçta görev alan Salih Özcan, bu müsabakalarda Köln'e 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. (SABAH)

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