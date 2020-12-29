Haberler Beşiktaş Maçın ardından olay sözler! "Yönetim tarafından cezalandırılmalı"

Maçın ardından olay sözler! "Yönetim tarafından cezalandırılmalı"

'in 15. haftasında sahasında ile karşılaştı. Mücadele siyah-beyazlıların 3-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. , bu skorla beraber zirveye bir adım daha yaklaştı. Karşılaşmanın ardından maçı değerlendiren Sabah Gazetesi'nin usta yazarı , karşılaşmanın hakemi ve VAR ile ilgili flaş sözler söyledi. Üründül ayrıca bir futbolcunun da ismini vererek yönetim tarafından cezalandırılması gerektiğini belirtti. İşte o yazı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 10:11 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 10:13
Maçın ardından olay sözler! "Yönetim tarafından cezalandırılmalı"

Güven'in golü attığı 18'inci dakikaya kadar oyunun kontrolü 'da idi. ilk karşı kaleye gelişinde skor avantajı yakaladı. Devre sonuna kadar tempolu, karşılıklı hücum girişimlerine sahne olan keyifli bir mücadele izledik.

Maçın ardından olay sözler! "Yönetim tarafından cezalandırılmalı"

Bu yarıdaki gözlemlerim şöyleydi:
* Mensah'ın dikine etkili driplingleri,
* Her derde deva Necip'in sağ bek ve stoperden sonra dün gece orta sahada görevlendirilmesi,
* Maç eksikliğine rağmen Güven'in görevini yapması,
* 'ın rakibin en etkili forveti Gradel'e tedbir düşünmeyişi.

Maçın ardından olay sözler! "Yönetim tarafından cezalandırılmalı"

'ın kırmızı kart görmesi doğal olarak maçın zevkini de kaçırdı. Eksik kalan 9 kişiyle alan daralttı. da sürekli üçüncü bölgede olmasına rağmen etkisizdi.

Maçın ardından olay sözler! "Yönetim tarafından cezalandırılmalı"

Bu arada maçın kritik anı yaşandı. Eksik 'un ani bir atağında kaleci Ersin'in hatasında Welinton büyük bir çaba sarf ederek golü önledi.

Maçın ardından olay sözler! "Yönetim tarafından cezalandırılmalı"

Sonra da eksik Sivas'ın risk almaya başlayınca bir kontratak golü ile işi bitirdi.

Maçın ardından olay sözler! "Yönetim tarafından cezalandırılmalı"

Bu arada 'ın bir yanlışını da daha gözlemledim. Vida takım için çok önemli. İlk yarıda bir sakatlık geçirdi, devam etmek istedi. Buna bir itirazım yok. Ama rakip 10 kişi kalınca Sergen hocanın Vida'yı devrede çıkarması gerekirdi. Arada oynadığı süre belki sıkıntısını arttırmış olabilir.

Maçın ardından olay sözler! "Yönetim tarafından cezalandırılmalı"

Gelelim 'ın bütün dengeleri değiştiren ilk golüne: Yardımcı hakem büyük bir hataya düşerek ikili mücadeleyi izlerken geriye gidip, panolara yapışıp durdu. Ve çizgiyi geçen topu süzemedi.

Maçın ardından olay sözler! "Yönetim tarafından cezalandırılmalı"

Ama VAR var! Oradaki arkadaş 1.5 dakika bekledikten sonra net çıkan topu görmek istemedi.

Maçın ardından olay sözler! "Yönetim tarafından cezalandırılmalı"

Ama hiç önemli değil. Hata büyüklerden birinin lehine olduğu için nasıl olsa önümüzdeki hafta görev alırlar!

Maçın ardından olay sözler! "Yönetim tarafından cezalandırılmalı"

Sinir katsayısı tavan yapmış 'a cep telefonunu kim verdiyse yönetim tarafından cezalandırılmalıdır.

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