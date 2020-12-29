Maçın ardından olay sözler! "Yönetim tarafından cezalandırılmalı"

Güven'in golü attığı 18'inci dakikaya kadar oyunun kontrolü Sivasspor'da idi. Beşiktaş ilk karşı kaleye gelişinde skor avantajı yakaladı. Devre sonuna kadar tempolu, karşılıklı hücum girişimlerine sahne olan keyifli bir mücadele izledik.





Bu yarıdaki gözlemlerim şöyleydi:

* Mensah'ın dikine etkili driplingleri,

* Her derde deva Necip'in sağ bek ve stoperden sonra dün gece orta sahada görevlendirilmesi,

* Maç eksikliğine rağmen Güven'in görevini yapması,

* Sergen Yalçın'ın rakibin en etkili forveti Gradel'e tedbir düşünmeyişi.





Hakan Arslan'ın kırmızı kart görmesi doğal olarak maçın zevkini de kaçırdı. Eksik kalan Sivasspor 9 kişiyle alan daralttı. Beşiktaş da sürekli üçüncü bölgede olmasına rağmen etkisizdi.

Bu arada maçın kritik anı yaşandı. Eksik Sivasspor'un ani bir atağında kaleci Ersin'in hatasında Welinton büyük bir çaba sarf ederek golü önledi.

Sonra da eksik Sivas'ın risk almaya başlayınca Beşiktaş bir kontratak golü ile işi bitirdi.





Bu arada Sergen Yalçın'ın bir yanlışını da daha gözlemledim. Vida takım için çok önemli. İlk yarıda bir sakatlık geçirdi, devam etmek istedi. Buna bir itirazım yok. Ama rakip 10 kişi kalınca Sergen hocanın Vida'yı devrede çıkarması gerekirdi. Arada oynadığı süre belki sıkıntısını arttırmış olabilir.





Gelelim Beşiktaş'ın bütün dengeleri değiştiren ilk golüne: Yardımcı hakem büyük bir hataya düşerek ikili mücadeleyi izlerken geriye gidip, panolara yapışıp durdu. Ve çizgiyi geçen topu süzemedi.





Ama VAR var! Oradaki arkadaş 1.5 dakika bekledikten sonra net çıkan topu görmek istemedi.





Ama hiç önemli değil. Hata büyüklerden birinin lehine olduğu için nasıl olsa önümüzdeki hafta görev alırlar!



