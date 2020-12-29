Ahmet Çakar Beşiktaş - Sivasspor maçını değerlendirdi: Hakem rezaleti!

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Sivasspor Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlıların 3-0 kazandığı karşılaşmaya hakem kararları damga vurdu. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da karşılaşma ile ilgili flaş bir yazı kaleme aldı. İşte o yazı...
Türk futbolunun katili Türk hakemleri' diye bir laf var. Yalan da değil! Aboubakar'dan yoksun Beşiktaş,Sivasspor'u hakem ve VARhakemlerinin yardımıyla yenmiştir. İlk gol maçı belirleyen unsur oldu. Top taç çizgisinin yanından sahayı terk etmişken oyun devam etti ve Beşiktaş'ın golü geldi. VAR karışır mı, tabii ki karışır. Bir atak başlangıcında top dışarıdan gelmişse VAR protokolüne göre karışabilir. Yapılması gerekenşuydu, golün iptali... Bu olduktan sonra zaten sinirler bozuldu, devre arasına giderken de HakanArslan oyundan atılınca zatenmaç orada bitti. Sözümüz yayıncı kuruluş beINSports'a... Arkadaşlar çizgileri dikinegören kameraları yerleştirmekbu kadar mı zor? İşte dün gece çıkan bir topla gelen Beşiktaş'ın golü ligin hem yukarısını hem de aşağısını çok etkiledi. Gün geçmiyor ki önemli bir maçta hakem skandalı yaşanmasın. Gün geçmiyor ki yenilen takım 'hakem' demesin. Bu şartlarda Futbol Federasyonu'nun yapabileceği fazla bir şey yok.