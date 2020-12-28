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Mecburi rotasyon!

Aboubakar ve Josef’in yokluğu 11’i değiştirecek. Yalçın, Dorukhan-Necip arasında seçim yapacak. Kanatta da mecburi değişim olacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 23:30 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 06:50
Mecburi rotasyon!

Aboubakar ve Josef'ten gelen iki kötü haberle morali bozulan 'da teknik direktör , bu isimlerin yokluğunda mecburi değişiklikler yapacak. Kaleyi son iki maçta olduğu gibi Ersin'e vermesi beklenen Yalçın'ın defans hattını, Rosier-Vida-Welinton- N'Sakala'dan oluşturması ön görülüyor. Orta sahada defansif oyuncu olarak Josef'in yerine Dorukhan veya Necip en kuvvetli iki aday. Hücumda ise öndeki dörtlü Ghezzal-Atiba-Mensah- N'Koudou'dan kurulacak. Aboubakar'ın yokluğunda santrforda oynayacak futbolcu ise Cyle Larin. Yalçın'ın kanat bölgesinde Güven Yalçın'a şans verme ihtimali de bulunuyor.

ABOUBAKAR'IN 30 SAATİ HAVADA GEÇECEK
Annesinin cenazesine gidecek Aboubakar'ı çileli bir yolculuk bekliyor. Çünkü , Kamerun'a direkt uçuş düzenlemiyor. Normalde 7.5 saatlik yol aktarmalı olarak 20 saatin üzerinde bekleme ve uçuşlarla gerçekleşiyor. Dönüş Douala şehri üzerinden olduğu için 10 saatlik de bir dönüş gündemde. Bu da vakaların arttığı bir dönemde yönetimi düşündürüyor.

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