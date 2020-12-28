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Beşiktaşlı asist krallığında zirvede

’ın yıldız oyuncusu , maçında ’a yaptığı asistle zirveye çıktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 21:27
Beşiktaşlı Rachid Ghezzal asist krallığında zirvede

'ın Cezayirli yıldızı , maçında Güven'e yaptığı asistle zirveye çıktı.

Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Rachid Ghezzal, asist krallığında zirveye yükseldi. Siyah-beyazlı ekibin sezon başında Leicester'dan kadrosuna kattığı 28 yaşındaki oyuncu, çıktığı 10. lig mücadelesinde asist sayısını 6'ya yükselterek rakiplerini geride bıraktı. Beşiktaş formasıyla ilk olarak 7. haftada oynanan mücadelesinde Larin'e gol attıran Ghezzal, derbisinde ise Aboubakar'ın attığı 2. golün ortasını yapmıştı.

mücadelesinde Atiba'yı golle buluşturan Cezayirli oyuncu, maçını ise boş geçmişti. BB Erzurumspor karşılaşmasında Vida'nın topukla attığı klas golün hazırlayıcısı olan Ghezzal, hafta içinde Başkent'te yine Vida'yı golle buluşturan oyuncu oldu. Sivasspor maçının 18. dakikasında 'ın attığı golde ceza sahasına güzel bir orta gönderen Rachid Ghezzal, ligdeki 6. asistini yaparak, 5 asisti bulunan Visca, ve Emrah Başsan'ı geride bıraktı.

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