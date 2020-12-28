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Beşiktaşlı Erdal Erdem sağlık çalışanları için koşacak

Futbol A , sağlık çalışanlarına destek için çarşamba günü 40 koşacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 21:08
Beşiktaşlı Erdal Erdem sağlık çalışanları için koşacak

Futbol A , sağlık çalışanlarına destek için çarşamba günü 40 koşacak.

Beşiktaş Futbol A Takımı'nın maratoncu malzeme sorumlusu Erdal Erdem, bu kez sağlık çalışanları için koşacak. Dünyanın dört bir yanında düzenlenen maratonlara katılarak hem hem de Beşiktaş'ı temsil eden Erdem, 30 Aralık Çarşamba günü sağlık çalışanlarına destek ve farkındalık oluşturmak amacıyla tesislerden çıkış yaparak 40 KM'lik parkuru koşmaya başlayacak. Ümraniye 'nden başlayacak olan koşuda ilk durak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi olacak. Ardından Altunizade'ye gidecek olan Erdem, Koşuyolu'nda parkuru tamamlayacak. Toplamda 40 kilometrelik koşuyla farkındalık oluşturmak isteyen Beşiktaş Futbol A Takımı Malzeme Sorumlusu Erdal Erdem, gittiği hastanelerde de başhekimlere çiçek takdim edecek.

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