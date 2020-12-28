Beşiktaş Sivasspor maçında yaşananlara emsal çıktı! Real Madrid ve Fatih Terim...

Beşiktaş ve Sivasspor ligin 15. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi ve maç siyah beyazlıların 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maç sonrası siyah beyazlıların 18. dakikada Güven Yalçın ile bulduğu gol tartışmalara yol açtı. Pozisyon öncesi Rosier'in ayağındaki topun taç çizgisinden çıkıp çıkmadığı VAR incelemesine gitti ve VAR, gol kararı verdi.

EMSAL MAÇ: REAL MADRID - AJAX! KARAR?

Bununla beraber Beşiktaş - Sivasspor karşılaşmasında yaşanan pozisyona benzer bir anın, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Real Madrid - Ajax maçında da yaşandığı ortaya çıktı.

Hakemler, pozisyonu 4 dakika incelemiş ve kamera açısının yetersiz olması sebebiyle golü vermişti.











(GÖRÜNTÜ BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR)

HAKAN ARSLAN GİBİ TERİM DE TELEFON GÖSTERDİ

Beşiktaş - Sivasspor karşılaşmasında ilk yarının bitiş düdüğü ile beraber Hakan Arslan, soyunma odasına gitmeden önce eline aldığı telefonu maçın hakemine göstermiş ve Güven'in golü öncesinde Rosier'in ayağındaki topun çizgi dışına çıktığını ifade etmişti. Maçın hakemi Arda Kardeşler, yoğun itiraz sonucu Hakan Arslan'a kırmızı kart gösterdi.

Bununa beraber Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim de, Türkiye Milli Takımı başındayken İngiltere ile oynanan karşılaşmada maçın 4. hakemine pozisyonu telefonda izletmişti.



