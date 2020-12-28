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maçında yaşananlara emsal çıktı! ve ...

Süper Lig'in 15. haftasında , evinde 'u 3-0'lık skorla geçerken karşılaşmanın 18. dakikasında 'ın bulduğu gol öncesi Rosier'in pozisyonu tartışmalara yol açmıştı. Maçın hakemi VAR incelemesi sonrası golü verirken benzer bir pozisyonun - Ajax mücadelesinde de yaşandığı ortaya çıktı. Peki, Madrid maçında hakemi kararı ne olmuştu? İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 23:06 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 23:10
Beşiktaş Sivasspor maçında yaşananlara emsal çıktı! Real Madrid ve Fatih Terim...

ve ligin 15. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi ve maç siyah beyazlıların 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maç sonrası siyah beyazlıların 18. dakikada ile bulduğu gol tartışmalara yol açtı. Pozisyon öncesi Rosier'in ayağındaki topun taç çizgisinden çıkıp çıkmadığı VAR incelemesine gitti ve VAR, gol kararı verdi.

EMSAL MAÇ: REAL MADRID - AJAX! KARAR?
Bununla beraber Beşiktaş - Sivasspor karşılaşmasında yaşanan pozisyona benzer bir anın, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan - Ajax maçında da yaşandığı ortaya çıktı.

Hakemler, pozisyonu 4 dakika incelemiş ve kamera açısının yetersiz olması sebebiyle golü vermişti.





(GÖRÜNTÜ BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR)

HAKAN ARSLAN GİBİ TERİM DE TELEFON GÖSTERDİ
Beşiktaş - Sivasspor karşılaşmasında ilk yarının bitiş düdüğü ile beraber , soyunma odasına gitmeden önce eline aldığı telefonu maçın hakemine göstermiş ve Güven'in golü öncesinde Rosier'in ayağındaki topun çizgi dışına çıktığını ifade etmişti. Maçın hakemi Arda Kardeşler, yoğun itiraz sonucu Hakan Arslan'a kırmızı kart gösterdi.

Bununa beraber Galatasaray teknik direktörü de, Türkiye Milli Takımı başındayken İngiltere ile oynanan karşılaşmada maçın 4. hakemine pozisyonu telefonda izletmişti.

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