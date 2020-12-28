Beşiktaş - Sivasspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Beşiktaş ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz...







İLK 11'LER



BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Necip, Atiba, Mensah, Ghezzal, Nkoudou, Güven

SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Robin, Fajr, Hakan Arslan, Erdoğan, Gradel, Yatabare

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Sivasspor maçı 28 Aralık Pazartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.



4 FUTBOLCU EKSİK

Siyah beyazlılarda, Sivasspor maçı öncesinde 4 futbolcu sakatlık ve özel mazeret sebebiyle forma giyemiyor. İki gün önce annesi vefat eden ve cenaze töreni için yarın Kamerun'a gidecek olan Aboubakar, 3 Ocak'ta yapılacak cenaze töreninden sonra döneceği için, sadece Sivasspor değil Hes Kablo Kayserispor maçında da forma giyemeyecek. Ankaragücü maçından sonra çekilen MR'ında, sol uyluk iç adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği açıklanan Josef de Souza da, Sivasspor maçında kesin olarak oynayamayn bir diğer isim. Josef'in Kayserispor maçında oynama ihtimali de bir hayli düşük.

MENSAH VE VİDA CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Mensah ve Domagoj Vida, Sivasspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Her iki oyuncu da yarın akşam sarı kart görmeleri durumunda cezalı olacak ve 16'ncı haftadaki Kayserispor deplasmanında takımdaki yerini alamayacak.

Sivasspor'da maç eksiği bulunan Rybalka'nın bu maçta görev yapması beklenmiyor.