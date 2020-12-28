Başkan moral ziyaretinde

Bu sezon oynanacak her maç öncesinde tesislere giderek takımı stada yolcu eden Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bugün de desteğini sürdürecek. Ahmet Nur Çebi, kurmaylarıyla birlikte Ümraniye Nevzat Demir Tesislerini ziyaret edip oyunculara başarılar dileyip moral verecek.