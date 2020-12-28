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Başkan moral ziyaretinde

Bu sezon oynanacak her maç öncesinde tesislere giderek takımı stada yolcu eden Başkanı , bugün de desteğini sürdürecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 23:25 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 06:50
Başkan moral ziyaretinde

Bu sezon oynanacak her maç öncesinde tesislere giderek takımı stada yolcu eden Başkanı , bugün de desteğini sürdürecek. Ahmet Nur Çebi, kurmaylarıyla birlikte Ümraniye ziyaret edip oyunculara başarılar dileyip moral verecek.

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