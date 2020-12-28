Bu sezon oynanacak her maç öncesinde tesislere giderek takımı stada yolcu eden Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bugün de desteğini sürdürecek. Ahmet Nur Çebi, kurmaylarıyla birlikte Ümraniye Nevzat Demir Tesislerini ziyaret edip oyunculara başarılar dileyip moral verecek.
Başkan moral ziyaretinde
Bu sezon oynanacak her maç öncesinde tesislere giderek takımı stada yolcu eden Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bugün de desteğini sürdürecek.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 23:25 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 06:50