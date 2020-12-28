Başka ihtimal yok!

Sivasspor'u gözlem altına alan teknik direktör Sergen Yalçın beraberlik ihtimalini bile düşünmezken, oyuncularına da aynı motivasyonu aşıladı. Rakibin zayıf olduğu noktalar üzerinden talebelerini uyaran siyah-beyazlı hoca, dünkü idman sırasında da çalışmayı sık sık kesip oyunculara yapacaklarını anlattı. Tecrübeli teknik adam, "Biz yarışta tekrar varız; sonuna kadar da olacağız. Sadece galibiyeti düşünün. Başka bir ihtimal yok" ifadelerini kullandı. Yalçın'ın ayrıca çalışma sonrası Vida, Atiba ve Larin ile bire bir görüşme yaptığı da gelen haberler arasında.