Sivasspor'u gözlem altına alan teknik direktör Sergen Yalçın beraberlik ihtimalini bile düşünmezken, oyuncularına da aynı motivasyonu aşıladı. Rakibin zayıf olduğu noktalar üzerinden talebelerini uyaran siyah-beyazlı hoca, dünkü idman sırasında da çalışmayı sık sık kesip oyunculara yapacaklarını anlattı. Tecrübeli teknik adam, "Biz yarışta tekrar varız; sonuna kadar da olacağız. Sadece galibiyeti düşünün. Başka bir ihtimal yok" ifadelerini kullandı. Yalçın'ın ayrıca çalışma sonrası Vida, Atiba ve Larin ile bire bir görüşme yaptığı da gelen haberler arasında.
Başka ihtimal yok!
Sergen Yalçın, oyuncularına son uyarılarını yaptı ve “Sadece 3 puanı düşünün. Başka bir ihtimal yok” diye konuştu.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 23:09 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 06:50