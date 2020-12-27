Sergen Yalçın'ın gözü zirvede! "Böyle giderse..."

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, üst üste gelen galibiyetlerle zirve şanslarının doğmasıyla ipleri daha da sıkı tutmaya başladı. Tecrübeli hoca, oyuncularına kısa bir konuşma yapıp beklentilerini sıraladı. Defans oyuncularına, özellikle kaleye yakın yerlerde faul yapmamalarını söyleyen Yalçın, "Rakip ataklarını daha kendi hücum bölgemizde önlememiz gerekiyor. Ardından orta sahada karşılarız. Tehlikeyi mümkün olduğunca savunma hattına getirmeden önlememiz gerek" dedi.

BİZDEN KORKUYORLAR

İleri oyuncularına ise ofsayta dikkat etmeleri gerektiğini anlatan siyah-beyazlı hoca; Ghezzal, Rosier ve N'Koudou'dan bol bol ceza alanına orta kesmelerini istedi. Yalçın, "Sezon başında bu takıma şans vermeyenler şimdi bizden korkar oldu. Çünkü oyunumuz oturdu. Hakemlere, saha dışı olaylara bakmadan çıkıp topunuzu oynayın. Böyle devam edersek 3 hafta sonra liderlik koltuğu bizim olur" dedi. Sergen Yalçın'ın antrenman sonrası bazı isimlerle bire bir görüşmeler yaptığı da gelen haberler arasında.

GOLCÜLÜĞÜNE GÜVENİYOR

Sivas karşısına Josef ve Aboubakar gibi iki önemli isminden yoksun çıkacak olan Beşiktaş, golcü kimliğini Yiğidolar'a karşı da devam ettirmek istiyor.

ŞAMPİYON ÇEBİ!

4 büyük kulübün başkanlar bazında en başarılı ismi Ahmet Nur Çebi oldu. Beşiktaş başkanı, göreve geldiğinden beri siyah-beyazlı kulüp 78 puan topladı. Çebi'nin başkanlığındaki 39 haftada toplanan 78 puanın 57'si Sergen Yalçın döneminde 21 puan ise Abdullah Avcı döneminde toplandı. Çebi'nin göreve gelmesinden itibaren oluşan puan durumu şu şekilde:

BEŞİKTAŞ - 78 PUAN

TRABZONSPOR - 70 PUAN

BAŞAKŞEHİR - 70 puan

GALATASARAY - 69 PUAN

ALANYASPOR - 67 PUAN